Long Nhật: Từ 'bà tám showbiz' đến ồn ào bị đề nghị truy tố

Như Thanh Niên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra. Với nhiều khán giả, nam ca sĩ đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình khi vướng vào ma túy Ảnh: CACC

Hiện tại, từ khóa liên quan đến Long Nhật được tìm kiếm tăng vọt trên hệ thống Google Trends (xu hướng). Trong khi đó, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận tiêu cực trong các bài đăng liên quan đến nam ca sĩ trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz.

Trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy, Long Nhật được biết đến là ca sĩ của dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương. Anh nổi tiếng nhờ thể hiện nhiều ca khúc như Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ… đồng thời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc. Cũng từ đây, Long Nhật có cho mình những học trò, được anh hỗ trợ phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên đi kèm với sự nổi tiếng, tên tuổi của anh cũng được nhắc đến bởi những ồn ào đời tư. Nam ca sĩ từng thừa nhận chuyện cố tình tạo dựng scandal về giới tính hay dựng chuyện được tặng xe, tặng nhà cả trăm tỉ để thu hút sự chú ý. Chưa kể, Long Nhật còn được nhiều người gọi với danh xưng “bà tám showbiz”. Từ những phát ngôn gây sốc khiến mọi người khó chịu, đến scandal trong giới đều có anh góp mặt, khiến nhiều người ngán ngẩm.

Trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma túy, Long Nhật từng được gọi là "bà tám showbiz" Ảnh: GCNS

Dân mạng nói về ồn ào của Long Nhật

Ở tuổi U.60, khi trải qua chặng đường dài với những thăng trầm, lẽ ra phải là tấm gương không chỉ cho học trò mà còn cho những giọng ca trẻ thì Long Nhật phải đối mặt với truy tố về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy". Khi những thông tin liên quan đến giọng ca Tóc em đuôi gà được chia sẻ, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc, cho rằng anh thiếu trách nhiệm với nghề, với việc giữ gìn hình ảnh của bản thân dù là người của công chúng.

Một người dùng viết: “Đến tuổi này còn dính vào ma túy”. Người xem khác bày tỏ: “Ở đời không có lỗi lầm nào mà không phải trả giá. Sự nghiệp, gia đình và danh tiếng bị đánh đổi bằng ma túy”. Người dùng nêu ý kiến: “Tiêu tan hết sự nghiệp. Càng nổi tiếng thì càng phải phạt thật nặng vào”. Một khán giả gay gắt: “Giàu có, sung sướng sinh ra hư hỏng”.

Với nhiều khán giả, vụ việc không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những người của công chúng về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, tuân thủ pháp luật. Nhiều cư dân mạng cũng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp như thế này để làm gương.