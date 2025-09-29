Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lớp dự kiến chi hơn 54 triệu đồng, chia đều học sinh, hiệu trưởng yêu cầu trả lại

Bích Thanh
Bích Thanh
29/09/2025 09:24 GMT+7

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh tại P.Tân Hưng (TP.HCM), ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp thông báo các nội dung chi của năm học là hơn 54 triệu đồng, chia đều số tiền mỗi học sinh cần đóng. Hiệu trưởng nói gì về khoản thu và các nội dung chi này?


Mỗi học sinh dự kiến đóng từ hơn 700.000 đến  hơn 1,3 triệu đồng

Theo thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Hưng, TP.HCM), ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của lớp 5/9 đưa ra bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động năm học 2025-2026 với tổng số tiền dự kiến cần vận động của các phụ huynh là hơn 54 triệu đồng.

Bảng kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động gồm 2 phần, gồm: Hoạt động chung của lớp và các con (A), tri ân quý thầy cô (B-khoản chi này là hoàn toàn tự nguyện, ban đại diện chỉ thay mặt phụ huynh gửi hoa và quà).

Cụ thể nội dung của bảng kế hoạch, bao gồm: Gửi các cô mua đồ dùng tại lớp như giấy in, bơm mực, bảo trì máy in, hỗ trợ thêm đồ vệ sinh lớp, khăn giấy, quà khích lệ các con học tập… với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Trong bảng kế hoạch có ghi chú là gửi cô chủ nhiệm, hỗ trợ kinh phí soạn và in bài môn tiếng Anh: 2 triệu đồng/học kỳ (gửi giáo viên tiếng Anh).

Dự trù kinh phí trang trí các dịp lễ, tết 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm. Hỗ trợ nước uống cho các đội bóng đá, bóng rổ: 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm học. Quà thưởng cho học sinh có giải nhất cấp trường hoặc giải nhất, nhì, ba cấp thành phố: 10 phần quà trị giá 150.000 đồng/phần. Tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.

Dự trù kinh phí hoạt động chung của nhà trường là 10 triệu đồng…

Phần tri ân quý thầy cô, dự kiến kinh phí chi là 23.500.000 đồng. Trong đó hàng tháng hỗ trợ bảo mẫu của lớp là 1,5 triệu đồng. Dự kiến 9 tháng sẽ chi cho khoản nội dung này là 13.500.000 đồng…

Từ đó, trong bảng kế hoạch nêu rõ, dự kiến thu thêm cho năm học 2025-2026 (phần A), chia 41 học sinh thì mỗi học sinh đóng 745.346 đồng. Còn nếu phụ huynh đồng ý cả phần A và B, chia đều ra 41 học sinh thì mỗi em đóng 1.318.517 đồng.

Phụ huynh học sinh thắc mắc sao bảng dự kiến thu chi sao lại có quá nhiều các khoản chi dành cho việc hỗ trợ giáo viên soạn bài, in bài, bơm mực, bảo trì máy in…Trong bảng kế hoạch này có lưu ý, phụ huynh ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Số chi thực tế sẽ theo thực tế và linh động theo số đóng góp nhưng lại chia đều cho số học sinh?

Hiệu trưởng yêu cầu dừng thu, trả lại tiền cho phụ huynh

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phan Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Hưng, TP.HCM) xác nhận bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động nói trên là của ban đại diện CMHS lớp 5/9, trường tìm hiểu thì đã có khoảng 18 phụ huynh học sinh đóng.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, trường tổ chức họp cha mẹ học sinh ngày 21.9. Trước đó ban giám hiệu đã làm việc và phổ biến với giáo viên chủ nhiệm của hơn 50 lớp chủ trương của trường trong năm nay là không vận động kinh phí hay quỹ phụ huynh.

Chính vì vậy, ông Phong khẳng định, bảng kế hoạch dự trù và kinh phí hoạt động nói trên là do ban đại diện CMHS lớp thực hiện, không trao đổi trước với giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Đề cập đến nội dung trong bảng dự toán, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu nói rằng, phần lớn những nội dung dự kiến chi trong bảng kế hoạch này đều sai so với quy định. Vì vậy, nhà trường đã yêu cầu ban đại diện lớp này dừng thu, hoàn trả toàn bộ số tiền mà 18 phụ huynh trong lớp đã đóng.

Cũng theo ông Phan Thanh Phong, trường đã làm việc với phụ huynh của lớp 5/9 về bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động này vào ngày 25.9. Tại đây, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có giải thích với trường là do nghĩ đơn giản quá, chủ quan suy nghĩ mong muốn tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động nên mới lập ra bảng kế hoạch.


Tin liên quan

Hiệu trưởng 'đổ' vận động tài trợ cho ban đại diện CMHS, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Hiệu trưởng 'đổ' vận động tài trợ cho ban đại diện CMHS, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Ngày 27.9, cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, qua ghi nhận cũng như báo cáo của một số trường học cho thấy có tình trạng hiệu trưởng 'đổ' việc vận động tài trợ do ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) thực hiện. Do vậy Sở GD-ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn về việc tổ chức vận động tài trợ trong nhà trường để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.

TP.HCM kiểm tra khoản thu, vận động tài trợ, xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu sai phạm

Vận động phụ huynh tài trợ máy tính, tivi, Sở GD-ĐT chưa duyệt, hiệu trưởng nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

phụ huynh ban đại diện CMHS quỹ phụ huynh trường tiểu học Võ Thị Sáu khoản thu đầu năm lạm thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận