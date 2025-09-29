Lớp dự kiến chi hơn 54 triệu đồng, chia đều học sinh, hiệu trưởng yêu cầu trả lại

Theo thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Hưng, TP.HCM), ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của lớp 5/9 đưa ra bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động năm học 2025-2026 với tổng số tiền dự kiến cần vận động của các phụ huynh là hơn 54 triệu đồng.

Bảng kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động gồm 2 phần, gồm: Hoạt động chung của lớp và các con (A), tri ân quý thầy cô (B-khoản chi này là hoàn toàn tự nguyện, ban đại diện chỉ thay mặt phụ huynh gửi hoa và quà).

Cụ thể nội dung của bảng kế hoạch, bao gồm: Gửi các cô mua đồ dùng tại lớp như giấy in, bơm mực, bảo trì máy in, hỗ trợ thêm đồ vệ sinh lớp, khăn giấy, quà khích lệ các con học tập… với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Trong bảng kế hoạch có ghi chú là gửi cô chủ nhiệm, hỗ trợ kinh phí soạn và in bài môn tiếng Anh: 2 triệu đồng/học kỳ (gửi giáo viên tiếng Anh).

Dự trù kinh phí trang trí các dịp lễ, tết 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm. Hỗ trợ nước uống cho các đội bóng đá, bóng rổ: 1 triệu đồng/học kỳ, 2 triệu đồng cả năm học. Quà thưởng cho học sinh có giải nhất cấp trường hoặc giải nhất, nhì, ba cấp thành phố: 10 phần quà trị giá 150.000 đồng/phần. Tổng số tiền là 1,5 triệu đồng.

Dự trù kinh phí hoạt động chung của nhà trường là 10 triệu đồng…

Phần tri ân quý thầy cô, dự kiến kinh phí chi là 23.500.000 đồng. Trong đó hàng tháng hỗ trợ bảo mẫu của lớp là 1,5 triệu đồng. Dự kiến 9 tháng sẽ chi cho khoản nội dung này là 13.500.000 đồng…

Từ đó, trong bảng kế hoạch nêu rõ, dự kiến thu thêm cho năm học 2025-2026 (phần A), chia 41 học sinh thì mỗi học sinh đóng 745.346 đồng. Còn nếu phụ huynh đồng ý cả phần A và B, chia đều ra 41 học sinh thì mỗi em đóng 1.318.517 đồng.

Phụ huynh học sinh thắc mắc sao bảng dự kiến thu chi sao lại có quá nhiều các khoản chi dành cho việc hỗ trợ giáo viên soạn bài, in bài, bơm mực, bảo trì máy in…Trong bảng kế hoạch này có lưu ý, phụ huynh ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Số chi thực tế sẽ theo thực tế và linh động theo số đóng góp nhưng lại chia đều cho số học sinh?

Hiệu trưởng yêu cầu dừng thu, trả lại tiền cho phụ huynh