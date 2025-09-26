Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vận động phụ huynh tài trợ máy tính, tivi, Sở GD-ĐT chưa duyệt, hiệu trưởng nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
26/09/2025 09:50 GMT+7

Phụ huynh học sinh một trường THPT tại TP.HCM phản ánh, mỗi học sinh phải 'đóng gấp' 700.000 đồng để trang thiết bị máy vi tính, tivi, loa kịp phục vụ việc học và 300.000 đồng tiền quỹ cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng trường này giải thích gì trước những bức xúc nói trên?

Vận động tài trợ máy tính, tivi, loa, Sở GD-ĐT TP.HCM chưa duyệt, hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 1.

Danh sách phụ huynh học sinh đã đóng tiền vận động tài trợ

ẢNH: BÍCH THANH

Vận động trang bị ti vi, máy tính, loa cho phòng học nhưng chưa được phép

Phụ huynh học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (phường Hòa Bình, TP.HCM) phản ánh: "Phụ huynh học sinh lớp 10 phải đóng tiền mua máy vi tính, tivi, loa cho mỗi lớp dùng trong 3 năm với mức đóng 700.000 đồng/học sinh. Giáo viên chủ nhiệm họp đề nghị phụ huynh đóng gấp để cho kịp có thiết bị phục vụ việc học". Phụ huynh này phản ứng và đặt vấn đề tại sao trường lại bắt phụ huynh học sinh phải đóng tiền mua trang thiết bị cho nhà trường?

Đồng thời phụ huynh phản ánh: "Trường THPT Trần Quang Khải còn áp đặt chung mức thu 300.000 đồng cho khoản thu quỹ phụ huynh của trường. Theo tôi được biết những khoản thu khác ngoài quy định đều thực hiện trên tinh thần tự nguyện đóng góp theo khả năng hoàn cảnh của từng phụ huynh học sinh chứ không được đưa ra mức thu như vậy. Mong Sở GD TP.HCM kiểm tra, xử lý tình trạng lạm thu của trường".

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, cho hay vào tháng 7, khi học sinh lớp 10 nhập học, nhà trường có cho phụ huynh học sinh đăng ký tham gia lớp đầu tư trang thiết bị nghe nhìn trong học tập. Kết quả có trên 90% phụ huynh học sinh đăng ký tham gia.

Căn cứ vào đó, nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ 16 bộ thiết bị tivi, máy vi tính, loa cho khối lớp này. Trong kế hoạch vận động tài trợ gửi xin ý kiến phê duyệt của Sở GD-ĐT, nhà trường báo cáo rõ nội dung xin tài trợ các thiết bị có cấu hình và giá trị cụ thể bao nhiêu.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, nhà trường thông báo và vận động tài trợ trong buổi họp phụ huynh học sinh vào ngày 20.9. Nhà trường hoàn toàn không đưa ra mức đóng góp cụ thể mà chỉ thông tin thiết bị mỗi lớp có giá trị khoảng 28 triệu đồng.  Ông Tài cho biết: "Việc thu ra sao là do phụ huynh các lớp, nhà trường không nhận tiền trực tiếp. Có thể các lớp chia ra số tiền như vậy để tiện vận động, chứ trường không cào bằng số tiền".

Còn về khoản quỹ phụ huynh học sinh 300.000 đồng/học sinh, ông Tài khẳng định nhà trường không thu quỹ mà trong kế hoạch vận động tài trợ của trường có nội dung hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... của học sinh.

Vận động tài trợ máy tính, tivi, loa, Sở GD-ĐT TP.HCM chưa duyệt, hiệu trưởng nói gì? - Ảnh 2.

Học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải học với thiết bị vận động tài trợ khi vào học lớp 10

ẢNH: BÍCH THANH

Trường không giữ tiền vận động tài trợ, chỉ nhận thiết bị

Phóng viên Thanh Niên đặt câu hỏi ngày 20.9, khi họp phụ huynh và triển khai, kêu gọi vận động tài trợ thì kế hoạch này đã được Sở GD-ĐT TP.HCM phê duyệt hay chưa?

Hiệu trưởng Trường Trần Quang Khải nói rằng, khi triển khai kế hoạch vận động tài trợ máy vi tính, tivi, loa với phụ huynh học sinh thì chưa được Sở GD-ĐT phê duyệt. "Nhà trường chủ quan là do kế hoạch vận động tài trợ trang thiết bị nói trên cũng đã được trường thực hiện từ 3 năm qua và khối lớp 11, lớp 12 năm nay đang sử dụng thiết bị này. Vì thế nên nóng vội triển khai", ông Tài nói.

Ngoài ra, ông Tài nói rằng, sau buổi họp phụ huynh, vào thứ hai (ngày 22.9) vừa qua, khi thấy kế hoạch vận động tài trợ chưa được Sở phê duyệt nên ngày 23.9, nhà trường đã thông báo việc tạm ngưng hoạt động tài trợ. Khi nhà trường nhận được quyết định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của Sở GD-ĐT thì tiếp tục vận động.

Khi phóng viên Thanh Niên hỏi về số tiền đã vận động từ ngày họp phụ huynh cho đến có thông báo tạm ngừng vận động là bao nhiêu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải cho hay, nhà trường không nắm được con số. Ông Tài giải thích thêm số tiền này phụ huynh các lớp đang giữ. Nhà trường đã có trang bị sẵn hạ tầng, hệ thống đường truyền, và nhận tài trợ theo hình thức "chìa khóa trao tay", tức các lớp mang thiết bị vào, nhà trường tổ chức tiếp nhận và kết nối thiết bị cho từng lớp.

Ông Tài thông tin thêm trong trường hợp lớp nào không trang bị được các thiết bị như nêu trong kế hoạch vận động, chẳng hạn còn thiếu máy vi tính, thì nhà trường sẽ xoay sở máy tính trong phòng máy nếu phù hợp chứ không bắt buộc các lớp phải trang bị đúng cấu hình như trong kế hoạch vận động của trường đưa ra.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, chẳng hạn lớp 10A3, gần như phụ huynh học sinh đã hoàn tất đóng góp số tiền vận động tài trợ ti vi, máy tính, loa, với các mức khác nhau, từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng...

Tin liên quan

Các khoản thu đầu năm học: Trường phải giải trình nếu tăng mức thu

Các khoản thu đầu năm học: Trường phải giải trình nếu tăng mức thu

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập và gần 3.500 trường thực hiện theo danh mục các khoản thu, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật nếu thực hiện sai các khoản thu

TP.HCM: Hiệu trưởng không được phát sinh khoản thu ngoài quy định

Khám phá thêm chủ đề

vận động vận động tài trợ quỹ phụ huynh phụ huynh tài trợ máy tính Trường THPT Trần Quang Khải quỹ trường quỹ lớp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận