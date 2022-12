Lớp học đặc biệt của cô giáo nghèo

Gọi là đặc biệt vì lớp học này hoạt động theo phương châm “vừa cho, vừa nhận”. Cô giáo nhận phí dạy kèm cho một số học sinh là con của gia đình khá giả (chỉ từ 15.000 đồng/buổi) để trích tiền mua tập, sách và dạy miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp luôn duy trì sĩ số khoảng 20 em, từ 4 - 10 tuổi.

Cô Hiểu kể, sinh ra trong gia đình khó khăn, hai chị em cô đều cố gắng vượt lên nghịch cảnh và trở thành giáo viên. Từ năm 1981, cô công tác lần lượt tại các trường tiểu học A, B, C (TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang). Năm 1996, mẹ ruột bị bệnh, sức khỏe ngày càng yếu nên cô xin nghỉ để cận kề chăm sóc. Đến khi mẹ qua đời, cô lên TP.HCM làm công nhân may. Năm 2003, cô trở về quê phụ chị gái dạy lớp xóa mù chữ miễn phí. Nhưng biến cố lại ập đến, chị của cô bị tai nạn rồi qua đời. Năm 2010, cô quyết định mở lớp dạy học tại nhà để nguôi ngoai nỗi buồn mất người thân và nỗi nhớ nghề. “Thời gian đầu, tôi chỉ thu học phí 5.000, 10.000 đồng/buổi, đến nay thì tăng lên 15.000 đồng/buổi. Tuy nhiên, tôi chỉ thu của những em có khả năng đóng, còn những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì miễn phí hoàn toàn”, cô Hiểu nói.

Suốt 12 năm qua, ngày nào cô cũng dạy cho các em từ 8 giờ sáng đến tận trưa. Cô Hiểu không nhớ hết đã có bao nhiêu đứa trẻ đến với lớp học đặc biệt này, vì cứ hết nhóm trẻ này đến nhóm trẻ khác nối tiếp nhau vào lớp. Sĩ số duy trì 20 em, nhưng hơn phân nửa có hoàn cảnh khó khăn, quá tuổi đi học, học chậm hiểu…

Lớp dạy cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh dạy các em biết đọc, viết và làm các phép toán, cô Hiểu còn dạy học sinh biết lễ phép, yêu thương người thân và làm việc tốt… Cô xem lớp học là gia đình của mình. “Hầu hết học sinh của lớp là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu người chăm sóc. Vì vậy, vừa dạy chữ, tôi vừa dạy các em nhỏ làm người”, cô Hiểu chia sẻ.





Sống neo đơn, hoàn cảnh bản thân cũng nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cô Hiểu luôn dành hết tâm huyết dạy dỗ các em. Để trang trải cuộc sống hằng ngày, cô mượn mảnh đất hoang nhỏ gần nhà trồng rau, nuôi gà. “Học phí thu của một số em hầu như dành hết vào việc mua tập, sách, hỗ trợ việc học cho các em khó khăn. Nhờ nuôi ít gà, trồng mớ rau, có bữa ăn hằng ngày nên ít tốn chi phí”, cô Hiểu cho biết.

Trong lớp học có hai chị em Huỳnh Thơ (7 tuổi) và Thùy Dương (5 tuổi) rất đáng thương. Mẹ mới mất, hai em sống cùng bà ngoại. Hiện cả hai được cô Hiểu nhận dạy hoàn toàn miễn phí.

Bà Bích Tuyền (65 tuổi, bà ngoại của hai bé) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ hai cháu đi làm công nhân ở xa, vừa mới qua đời. Đến nay, cháu Thơ 7 tuổi mà chưa thể đến trường. Nhờ cô Hiểu nhận dạy miễn phí mấy tháng nay mà cháu biết được mặt chữ, biết cộng, trừ… nên tôi vui lắm”.

Cô Hiểu mong mình có sức khỏe để duy trì lớp học. Đồng thời, nếu có điều kiện, cô sẽ mở lớp học tình thương để giúp đỡ được nhiều trẻ em khó khăn.