Lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình

Anh Trường kể, khi đưa ý tưởng tổ chức lớp học miễn phí cho trẻ em làng nghề đan lát, tập thể HĐQT Công ty cổ phần Ecoka đều đồng lòng ủng hộ. Tháng 9.2023, những lớp tiếng Anh và tin học đầu tiên bắt đầu hoạt động, duy trì đều đặn đến nay và đã có khoảng 70 lượt học sinh tham gia.

"Điều kiện học tập của các em ở đây rất hạn chế, thiếu giáo viên tiếng Anh, giáo viên tin học nên hầu như không được học các môn này. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở lớp để các em có cơ hội tiếp cận những kiến thức cần thiết này", anh Trường chia sẻ.

Lớp học còn có thư viện mở cửa miễn phí hằng ngày từ 17 - 20 giờ 30; các lớp tiếng Anh (2 buổi/tuần); tin học (1 buổi/tuần); hoạt động hướng nghiệp thủ công mỹ nghệ cho trẻ có đam mê; quản trị, vận hành chương trình dạy học lâu dài.

Lớp dạy tiếng Anh do giáo viên nước ngoài và trong nước kết hợp giảng dạy ẢNH: DUY TÂN

Hiện lớp tiếng Anh có 22 em, lớp tin học có 25 em theo học ẢNH: DUY TÂN

Phòng học nhỏ nhưng ấm cúng, đặt giữa khu sản xuất của công ty. Mỗi tối, tiếng trẻ đọc bài, tiếng gõ bàn phím thực hành tin học vang lên giữa làng nghề, giúp vơi bớt nỗi nhọc nhằn của cha mẹ đang miệt mài đan từng sợi lục bình. Hiện lớp tiếng Anh có 22 em, lớp tin học 25 em. Anh Trường trực tiếp đứng lớp tin học; còn môn tiếng Anh dạy kết hợp giữa giáo viên nước ngoài (học online) và giáo viên VN.

Anh Trường không kêu gọi kinh phí hay công sức rầm rộ, mà ai có gì góp nấy. Song ý nghĩa việc làm của anh đã được lan tỏa nên từ khi dự án khởi động đến nay, ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tìm đến góp sức. Điển hình như một gia đình ở P.Vị Thanh (TP.Cần Thơ) hỗ trợ xây dựng thư viện; đối tác logistics của công ty đóng góp vào Quỹ mái ấm của công ty để xây nhà tình thương. Bên cạnh đó, mỗi năm công ty chọn một nhân viên có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ xây nhà; tặng học bổng cho con em thợ thủ công vào dịp năm học mới.

Chị Trương Kim Chi, một thợ đan lục bình tại Ecoka, xúc động chia sẻ: "Nhà nghèo, đâu phải lúc nào cũng có tiền cho con đi học thêm, nên có lớp miễn phí như vậy chúng tôi mừng lắm. Con trai tôi còn phụ dạy cho mấy bé khác".

Chiều xuống bên dòng sông Nước Đục, những đứa trẻ rủ nhau đến thư viện, nơi sách vở, ánh đèn vàng và nụ cười trong trẻo hòa vào nhịp lao động của làng nghề lục bình. Câu chuyện của anh Trường và tập thể công ty giống như mạch nước ngầm lặng lẽ nhưng bền bỉ chảy qua từng buổi học, từng trang sách, từng mái nhà tình thương được dựng lên bởi những bàn tay ấm áp.