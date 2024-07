Những lớp học miễn phí cho học sinh nghèo

L ỚP TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng Trường tiểu học Kơ Păh Kơ Lơng (xã Đăk Tờ Re, H.Kon Rẫy, Kon Tum) vẫn rộn rã tiếng học bài. Nhiều ngày qua, tại đây diễn ra lớp học miễn phí trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Huyện đoàn Kon Rẫy tổ chức.

7 giờ, hơn 20 học sinh trên địa bàn xã Đăk Tờ Re đã tập trung đầy đủ ở trường. Tiết học hôm nay của các em do những cô giáo đặc biệt tham gia giảng dạy. Họ là sinh viên đang tham gia học tập tại Trường ĐH An ninh nhân dân, Học viện Chính trị công an nhân dân, Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội…

Lớp học tiếng Anh giao tiếp thu hút được nhiều trẻ em tham gia ĐỨC NHẬT

Ngồi chăm chú nghe giảng, A Kyo (lớp 3, Trường tiểu học Kơ Păh Kơ Lơng) hào hứng kể: "Khi giảng dạy các cô giáo kết hợp dạy học cùng nhiều trò chơi để chúng em thi đua. Bạn nào làm tốt sẽ được thưởng bánh kẹo. Nhờ sự kích thích đó mà các bạn học tập hiệu quả hơn".

Bạn Bùi Thị Ngọc Quỳnh (sinh viên Trường ĐH An ninh nhân dân) chia sẻ các học sinh ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Do không có điều kiện nên các em ít được tiếp cận các lớp học thêm tiếng Anh. Bởi vậy, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.

"Hè năm nào mình cũng dành thời gian để thực hiện các hoạt động tình nguyện và lần này có cơ hội được trải nghiệm tại xã Đăk Tờ Re. Ban đầu thì chúng mình khá lo lắng vì không biết sẽ dạy sao cho các bé hiểu bài, đặc biệt là đối với môn tiếng Anh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, làm quen các em đã dạn dĩ hơn, từ đó chúng mình đã tìm được các phương pháp dạy hiệu quả", Quỳnh nói.

Đại úy Trần Khánh Duy, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum, chia sẻ lớp học tiếng Anh miễn phí mang lại hiệu quả tích cực giúp các học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện ôn tập những kiến thức đã học và bổ sung nhiều kiến thức mới. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này tại các địa bàn khó khăn nhằm giúp các học sinh dân tộc thiểu số có cơ hội ôn tập trong dịp hè.

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em của các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 990 ĐỨC NHẬT

P HÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

Gần 1 tháng qua, nhằm phòng chống tai nạn đuối nước, Đoàn xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum) đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.

Đầu tháng 7, Đoàn xã Tân Cảnh đã mượn hồ bơi tại Trường tiểu học Kim Đồng (xã Tân Cảnh) để mở lớp dạy bơi. Lớp học diễn ra từ 13 giờ 30 - 16 giờ thứ ba, thứ năm hằng tuần. Thông qua đó các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 990 sẽ cung cấp kiến thức, lý thuyết về bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ngoài ra, các chiến sĩ cũng hướng dẫn thực hành tại hồ bơi kỹ thuật khởi động, kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu đuối gián tiếp và trực tiếp, kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống bất trắc dưới nước... cho các em thiếu nhi. Lớp học đã thu hút khoảng 80 học sinh trên địa bàn tham gia.

Anh Nguyễn Văn Huynh, Bí thư Đoàn xã Tân Cảnh, cho hay mở lớp dạy bơi miễn phí là hoạt động thường niên của Đoàn xã Tân Cảnh vào dịp hè. Cũng nhờ vậy mà tình trạng tai nạn đuối nước trên địa bàn nhiều năm qua hầu như không xảy ra.

"Qua hoạt động này, hy vọng nhiều trẻ em trên địa bàn xã sẽ biết bơi, công tác phòng chống đuối nước, bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn sẽ ngày càng tốt hơn. Đến với lớp học bơi miễn phí, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác do các anh chị đoàn viên tổ chức. Đây cũng là một bước đột phá của Đoàn xã Tân Cảnh trong cách thu hút, tập hợp thiếu nhi về sinh hoạt hè trên địa bàn xã", anh Huynh nói.

Việc dạy học kết hợp các trò chơi khiến học sinh thích thú ĐỨC NHẬT