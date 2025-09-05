Lớp học vẽ tại bệnh viện khai giảng, đem sắc màu đến bệnh nhi

Một "ngày khai giảng" thật khác, giản dị mà ấm áp nơi bệnh viện. Những sắc màu yêu thương tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ trên hành trình chữa bệnh.

Ngày 5.9, lớp vẽ do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định duy trì gần 1 năm qua đã "khai giảng" trở lại với chủ đề "Vui đến trường". Những bức tranh về mái trường, thầy cô, bạn bè… được các em cẩn thận tô màu, giúp vơi đi nỗi nhớ lớp học, phần nào làm dịu nỗi buồn không thể dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa.

Nhân dịp này, Phòng Công tác xã hội trao tặng cho các em những món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương: tập, bút chì màu, bánh kẹo, sữa… để tiếp thêm niềm vui và động lực trên hành trình chữa bệnh.

Em N.L.M.K (9 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: "Hôm nay, em được tô màu những bức vẽ về thầy cô, bạn bè, em thấy đỡ nhớ lớp hơn và cũng có niềm vui trong ngày khai giảng".

Các bệnh nhi với các nét vẽ và sắc màu ngày khai giảng ẢNH: M.T

Ngày 5.9, thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bên cạnh các hoạt động chăm sóc tinh thần cho người bệnh, bệnh viện luôn quan tâm đến các em nhỏ đang điều trị nội trú. Lớp vẽ định kỳ được tổ chức vào ngày khai giảng năm học mới hy vọng sẽ là hoạt động ý nghĩa động viên tinh thần, mang đến những giờ phút thư giãn và vui vẻ và là cơ hội để các em thỏa sức sáng tạo, khám phá thế giới màu sắc và tìm lại nụ cười trong quá trình điều trị bệnh.

"Chúng tôi hy vọng rằng, qua hoạt động này, các em sẽ có thêm niềm vui, sự lạc quan và tinh thần vững vàng để vượt qua những thử thách trong hành trình điều trị. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của các nhà hảo tâm để duy trì và tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác dành cho các bệnh nhi", thạc sĩ Bích Hạnh chia sẻ.

Các bệnh nhi thỏa sức sáng tạo với các sắc màu ẢNH: M.T

Anh N.C.M, ba của bé N.L.M.K cho biết, trong ngày đầu năm học con không thể đến trường như các bạn, nhưng không khí ở đây đã phần nào bù đắp, giúp con có niềm vui và cảm giác mình vẫn được hòa vào ngày tựu trường.

"Tôi thật sự xúc động khi thấy con được vui chơi, sáng tạo, tạm quên đi bệnh tật. Gia đình tôi rất biết ơn các y bác sĩ và các nhà hảo tâm đã mang đến cho các cháu một ngày đặc biệt như thế này", anh M. chia sẻ.