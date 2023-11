Lớp mù sáng sớm ở TP.HCM có gì bất thường?

Từ 6 giờ sáng, lớp mù bao phủ hầu khắp TP.HCM. Nhiều tòa nhà cao tầng mờ đục trong làn sương buổi sáng. Tầm nhìn xa vì vậy cũng giảm, từ các tòa nhà nhà cao tầng, người dân có thể nhìn thấy rõ lớp mù phủ khắp cả một vùng.

Đến gần 10 giờ, lớp mù có giảm nhưng trời vẫn nhiều mây, không có nắng. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở Nhà Bè là 23,7oC, nhiều nơi khác ở Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 - 23oC.

Mù xuất hiện sáng sớm nay ở TP.HCM, nhiều tòa nhà cao tầng mờ ảo sau lớp mù Vũ Phượng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ.

"Khi độ ẩm từ biển được gió đông đẩy vào đất liền, độ ẩm không khí khá cao. Nhiệt độ không khí sáng sớm cũng khá thấp nên hình thành lớp mù, một số nơi thì hình thành sương mù. Mù và sương mù là hai hiện tượng có cùng bản chất vật lý. Tầm nhìn ngang trên đường không quá 1 km thì gọi là sương mù, còn tầm nhìn ngang trên 1 km gọi là mù", ông Quyết giải thích.

Hiện tượng mù buổi sáng nay ở TP.HCM không có gì bất thường Vũ Phượng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 7. độ. vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ suy yếu và rút về phía đông. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay trời nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều đến tối có mưa rào và dông xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 30 - 33oC, miền Tây dao động 29 - 32oC.

Mù và sương mù buổi sáng là hiện tượng phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong thời điểm cuối năm Vũ Phượng

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay dự báo nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, trưa chiều đến tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26oC, cao nhất 31oC; riêng khu Cần Giờ cao nhất 30oC.