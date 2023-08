Lords of the Fallen đã hoàn tất quá trình phát triển

Theo Gaming Bolt, sau một quá trình được thay tên đổi họ từ Lords of the Fallen 2 thành The Lords of the Fallen, và cuối cùng là Lords of the Fallen của hiện tại, phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu của trò chơi giống Souls của CI Games cuối cùng đã đạt được trạng thái Gone Gold (hoàn tất phát triển).

Tựa game được phát triển bởi Hexworks và sẽ ra mắt người chơi vào ngày 13.10 cho Xbox Series X/S, PS5 và PC.

Lords of the Fallen đã đạt trạng thái Gone Gold Hexworks

Đã có một số chi tiết và cảnh quay trò chơi trong vài tuần qua. Nhưng sẽ còn nhiều thứ hơn nữa, khi nhà phát triển đã sẽ mở một đợt Hexworks Dev Journals (trò chuyện cùng nhà phát triển) bắt đầu vào tuần tới và trả lời toàn bộ những câu hỏi của cộng đồng về trò chơi nhập vai hành động giả tưởng đen tối.

Được phát triển bởi Unreal Engine 5, Lords of the Fallen là phiên bản khởi động lại của game nhập vai hành động giả tưởng cùng tên được phát hành vào năm 2014.

Lords of the Fallen lấy bối cảnh hơn 1.000 năm sau các sự kiện của trò chơi gốc và thế giới của nó sẽ rộng hơn gấp 5 lần, nhà phát hành CI Games đã cho biết khi tựa game này được công bố vào tháng 8 năm ngoái.

Với bối cảnh ở Mournstead, Lords of the Fallen sẽ đưa người chơi vào vai một trong những Dark Crusaders huyền thoại, với nhiệm vụ đánh bại quỷ thần Adyr và ngăn chặn sự hồi sinh của hắn. Cuộc hành trình sẽ đi qua các cõi như Axiom (vùng đất của người sống) và Umbral (vùng đất của người chết).

Các game thủ cũng sẽ được hỗ trợ chế độ chơi kết hợp (co-op) trực tuyến cho hai người chơi.