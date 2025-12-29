Lotus - ứng dụng 'make in Vietnam' cạnh tranh với Zalo giờ ra sao?

Những ngày qua, bản cập nhật về điều khoản sử dụng dịch vụ của Zalo đang khiến người dùng Việt Nam bức xúc. Nhiều người kêu gọi tẩy chay, xóa ứng dụng. Trong bối cảnh đó, một mạng xã hội khác của Việt Nam là Lotus đang được nhiều người nhắc đến.

Đầu tư nghìn tỉ, tham vọng toàn cầu

Mạng xã hội Lotus được ra mắt năm 2019, gây chú ý với tuyên bố đầu tư 1.200 tỉ đồng để cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Facebook, Zalo. Nhưng Lotus không duy trì được sức hút. Đến năm 2021, mạng xã hội được cho là ngừng hoạt động, tên miền lotus.vn không còn hoạt động.

Lotus Chat được thiết kế đơn giản, dễ dùng, có nhiều điểm tương đồng với ứng dụng nhắn tin Telegram ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đến tháng 10.2024, mạng xã hội này trở lại với ứng dụng Lotus Chat, đặt mục tiêu xây dựng môi trường chat an toàn, hiệu quả. Ngay khi mới ra mắt, Lotus Chat từng vươn lên top 3 ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng của Apple, cạnh tranh với các nền tảng quốc tế như WhatsApp, Signal.

Tuy nhiên, đến nay Lotus Chat gần như biến mất trong các bảng xếp hạng. Trên kho ứng dụng của Apple, ứng dụng xếp hạng 987, được chấm 3,1 sao. Trong khi đó, trên CH Play của Google, ứng dụng "make in Vietnam" được chấm 3,4 sao, xếp hạng 9 trong danh sách ứng dụng liên lạc miễn phí phổ biến. Theo thống kê của Google, ứng dụng đang có hơn 1 triệu lượt tải xuống.

Bản cập nhật gần nhất của Lotus Chat là hai tuần trước. Tuy nhiên, đây chỉ là cập nhật nhỏ, tinh chỉnh một số tính năng, không có nâng cấp mới so với năm ngoái.

Những tính năng ưu việt của Lotus Chat

Về giao diện, Lotus Chat gợi nhớ nhiều đến ứng dụng nhắn tin quốc tế Telegram với giao diện đơn giản, dễ dùng. Theo giới thiệu của nhà phát triển, ứng dụng được bổ sung một số tính năng tối ưu cho người dùng Việt Nam như trợ lý nhắc việc Lota bằng tiếng Việt, có thể lên kế hoạch theo lịch âm.

Trong khi Zalo từng gây tranh cãi khi giảm dung lượng lưu trữ miễn phí từ 1 GB xuống 500 MB, giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu 14 ngày trên trình duyệt, Lotus cam kết lưu trữ tệp tin và lịch sử trò chuyện lâu dài không giới hạn thời gian. Ứng dụng cũng cho phép gửi tệp tin dung lượng lớn lên đến 1 GB, không cần chia nhỏ hay sử dụng công cụ bên thứ ba.

Lotus Chat được tinh chỉnh nhiều tính năng để phù hợp với nhu cầu giao tiếp, trao đổi công việc ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vì học tập nhiều từ Telegram nên Lotus Chat cũng chú trọng đến quyền riêng tư. Tính năng "Bí Danh", cho phép người dùng tham gia các hội nhóm công khai mà không lộ tên thật hay số điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng còn có thêm cài đặt chặn chuyển tiếp (forward), chặn tải xuống (download) và hạn chế chụp ảnh màn hình trong các nhóm riêng tư. Với các cuộc trò chuyện quan trọng, Lotus Chat hỗ trợ bảo mật bằng mật khẩu, tự xóa hoặc chống xóa sửa tin nhắn, mã hóa trên đường truyền.

Ứng dụng cũng không ép buộc người dùng đồng bộ danh bạ, cho phép tắt tính năng đề xuất kết bạn, ngăn bị thêm vào các nhóm lạ hoặc bị spam bởi tin nhắn rác.

Vì sao Lotus Chat ít được lòng người dùng?

Mặc dù nhà phát triển nhấn mạnh đến yếu tố bảo mật nhưng trong phần đánh giá ứng dụng, Lotus Chat liên tục nhận các phản hồi 1 sao, cảnh báo bị lừa đảo. Phần lớn người dùng đánh giá 1 sao cho biết phần mềm bị kẻ gian dùng để lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Hoàng Giang, chuyên viên chăm sóc khách hàng một công ty tại TP.HCM cho biết ưu điểm lớn nhất của Lotus Chat là giao diện giống với Telegram, nhẹ, dễ dùng. Nhưng những khác biệt lại không quá lớn để hấp dẫn người dùng. "Nếu giống Telegram thì không lý do gì tôi phải chuyển ứng dụng. Chưa kể Lotus Chat quá ít người dùng, nếu cần chỉ có thể nhắn tin với một số khách hàng trong nước, không trao đổi được với đối tác quốc tế", Giang nói.

Ngoài ra, hệ sinh thái của Lotus Chat cũng không quá hấp dẫn để giữ chân người dùng. So với các siêu ứng dụng như Zalo, các tính năng mở rộng của Lotus Chat được đánh giá là "nghèo nàn". Trong khi xét về tính hiệu quả trong giao tiếp, quản lý công việc, ứng dụng của nhà phát triển Việt Nam không đủ tối ưu, hấp dẫn như Slack, Microsoft Teams hay Skype.

