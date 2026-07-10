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Giải trí

Louis Vuitton thắng kiện thương hiệu trà sữa, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị 'réo tên'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Vụ kiện giữa thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton và chuỗi trà sữa Molly Tea đang trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Quốc. Sau khi Louis Vuitton giành chiến thắng ở phiên tòa sơ thẩm, làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội không chỉ nhắm vào thương hiệu nước Pháp mà còn lan sang nhiều ngôi sao từng hợp tác với hãng, trong đó có Lưu Diệc Phi, Chu Nhất Long, Cung Tuấn, Jackson Wang, Trương Mạn Ngọc và đạo diễn Giả Chương Kha, Sohu đưa tin ngày 9.7.

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân trung cấp Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), Molly Tea đã xâm phạm bản quyền đối với 7 nhãn hiệu hình hoa bốn cánh của Louis Vuitton đã được đăng ký. Chuỗi trà sữa có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) bị yêu cầu bồi thường 10,3 triệu nhân dân tệ (gần 40 tỉ đồng), chấm dứt hành vi vi phạm và đăng thông báo nhằm khắc phục ảnh hưởng từ vụ việc.

Vụ kiện bản quyền gây chia rẽ dư luận Trung Quốc

Trung tâm của vụ kiện là logo hình hoa bốn cánh được Molly Tea sử dụng trên cửa hàng, bao bì và các kênh truyền thông. Tòa án nhận định biểu tượng này có mức độ tương đồng cao với họa tiết monogram nổi tiếng của Louis Vuitton, có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thương hiệu.

Louis Vuitton thắng kiện thương hiệu trà sữa, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị réo tên? - Ảnh 1.

Theo phán quyết của tòa án, Molly Tea đã xâm phạm 7 nhãn hiệu đã được Louis Vuitton đăng ký, trong đó đều sử dụng họa tiết hoa bốn cánh (monogram flower) làm yếu tố nhận diện

Ảnh: AP

Sau khi bản án được công bố, nhà sáng lập Molly Tea xác nhận doanh nghiệp sẽ kháng cáo. Trong khi đó, Louis Vuitton chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không chỉ là kết quả của vụ kiện mà còn là phản ứng mạnh mẽ từ dư luận Trung Quốc. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các chủ đề liên quan đến Louis Vuitton nhanh chóng lọt danh sách xu hướng. Một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc khẳng định họa tiết monogram trứ danh của Louis Vuitton được bắt nguồn từ văn hóa truyền thống nước họ.

Theo AP, nhiều tờ báo nhà nước Trung Quốc như Beijing DailyGlobal Times cũng tham gia thảo luận về vấn đề này. Một số bài viết cho rằng vụ kiện đã làm dấy lên khoảng trống trong việc bảo vệ các họa tiết và biểu tượng văn hóa truyền thống theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Tuy nhiên, đây chủ yếu là quan điểm của truyền thông và dư luận đất nước tỉ dân, không phải nội dung được tòa án xem xét trong vụ kiện.

Trong khi đó, Louis Vuitton cho biết họa tiết monogram nổi tiếng của hãng được thiết kế từ năm 1896, lấy cảm hứng từ phong cách trang trí Neo-Gothic kết hợp với ảnh hưởng của nghệ thuật Nhật Bản (Japonisme). Đây là hệ thống nhãn hiệu đã được hãng đăng ký và bảo hộ tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua.

Sau phán quyết, trang mạng xã hội chính thức của Louis Vuitton xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích. Làn sóng tranh luận cũng lan sang các nghệ sĩ từng hợp tác với thương hiệu như Lưu Diệc Phi, Chu Nhất Long, Cung Tuấn, Jackson Wang, Trương Mạn Ngọc và đạo diễn Giả Chương Kha. Dưới nhiều bài đăng có sự xuất hiện của các nghệ sĩ này, một số cư dân mạng kêu gọi họ lên tiếng hoặc xem xét chấm dứt hợp tác với Louis Vuitton.

Theo nhiều ý kiến, các nghệ sĩ đang rơi vào tình thế khá khó xử. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Louis Vuitton gần như không khả thi bởi đây là một tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, không phải bê bối cá nhân hay vấn đề đạo đức để các đại sứ thương hiệu có thể lấy làm lý do hủy hợp đồng.

Nếu đơn phương chấm dứt thỏa thuận, các nghệ sĩ có nguy cơ phải bồi thường khoản tiền lớn, đồng thời có thể mất cơ hội hợp tác với toàn bộ hệ sinh thái thương hiệu thuộc Tập đoàn LVMH trong tương lai. Trong ngành giải trí, từng có không ít trường hợp nghệ sĩ mất các hợp đồng thương mại lớn sau khi cắt đứt quan hệ với những thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu tiếp tục giữ khoảng cách với tranh cãi hiện nay, các nghệ sĩ cũng có thể đối mặt với làn sóng tẩy chay từ công chúng Trung Quốc.

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