Love + Rosa Skin Center: Hành trình kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên cho phụ nữ Việt

Giữa bối cảnh ấy, Love + Rosa Skin Center xuất hiện thổi một làn gió mới một hệ thống spa chuyên sâu không xâm lấn, hoạt động theo triết lý "An toàn - Hiệu quả - Không xâm lấn", đặt nền tảng y khoa và sự tận tâm lên hàng đầu.

Từ niềm đam mê năm 2022 đến chăm sóc da chuẩn y khoa

Bắt đầu từ niềm đam mê với làn da khỏe đẹp của người phụ nữ Việt, Love + Rosa ra đời vào năm 2022 như một điểm hẹn của những ai tin vào vẻ đẹp tự nhiên, bền vững và lành tính.

Từ những ngày đầu chỉ có vài giường chăm sóc nhỏ, Love + Rosa từng bước phát triển, mở rộng quy mô và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chăm sóc da chuyên sâu, dựa trên ba yếu tố cốt lõi:

An toàn: Tất cả sản phẩm sử dụng đều là dược mỹ phẩm chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nói không tuyệt đối với kem trộn, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Hiệu quả: Liệu trình được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với từng tình trạng da người Việt đảm bảo mang lại kết quả thực tế, rõ ràng.

Không xâm lấn: Love + Rosa hướng đến việc phục hồi và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

"Love + Rosa không chạy theo xu hướng làm đẹp nhanh, mà chọn con đường bền vững giúp khách hàng hiểu, yêu và chăm sóc làn da của chính mình." - CEO Love + Rosa chia sẻ.

Khi chăm sóc da hiệu quả bằng liệu trình khoa học

Tại Love + Rosa, mỗi liệu trình không chỉ dừng lại ở việc "chăm sóc" mà là một hành trình phục hồi và cải thiện làn da được thiết kế khoa học, an toàn và phù hợp với từng loại da, từng vấn đề riêng biệt.

1. Liệu trình chăm sóc da mụn chuyên sâu 15 bước

Làm sạch sâu - hỗ trợ cải thiện mụn - phục hồi hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh từng ngày. Liệu trình kết hợp giữa máy công nghệ cao và kỹ thuật viên được đào tạo chuẩn y khoa, đặc biệt hiệu quả với da dầu, da nhạy cảm, da dễ kích ứng.

2. Peel da sinh học tái tạo tự nhiên

Giúp loại bỏ tế bào chết, bã nhờn, giảm bít tắc lỗ chân lông hỗ trợ cải thiện mụn ẩn, mụn đầu đen, làm sáng mịn và đều màu da. Công nghệ peel sinh học tại Love + Rosa an toàn, không bong tróc mạnh, không tổn thương biểu bì, đồng thời kích thích tăng sinh collagen, giúp da căng bóng, tươi trẻ tự nhiên.

3. Trẻ hóa da bằng công nghệ UltraLift không xâm lấn

Ứng dụng sóng siêu âm hội tụ nâng cơ, cải thiện tình trạng chảy xệ vùng má - cằm - trán. Giúp làm mờ nếp nhăn, rãnh cười, bọng mắt, tạo đường nét V-line tự nhiên, không đau, không sưng và không cần nghỉ dưỡng.

4. Phục hồi chuyên sâu DNA cá hồi

Liệu trình phục hồi chuyên sâu giúp tăng độ đàn hồi, cải thiện da xỉn màu, khô sạm, lão hóa sớm. DNA cá hồi kết hợp cùng tinh chất dưỡng sinh học giúp tái tạo tế bào, làm đều màu và căng bóng làn da từ bên trong.

5. Tắm trắng

Công nghệ dưỡng sáng hiện đại, giúp làm bật tông da an toàn - không bong tróc - không kích ứng, mang lại làn da mềm mịn, rạng rỡ mà vẫn giữ nguyên lớp màng ẩm tự nhiên.

6. Dịch vụ chăm sóc & phục hồi da chuẩn y khoa

Love + Rosa sở hữu nhiều phác đồ điều trị da chuyên sâu được xây dựng dưới góc nhìn y khoa, bao gồm:

Liệu trình hỗ trợ trị nám - sạm da

Liệu trình hỗ trợ trị mụn chuyên sâu

Chăm sóc - phục hồi da nhạy cảm, da yếu sau tổn thương

7. Triệt lông công nghệ Diode Laser - mịn màng, an toàn và hiệu quả

Ứng dụng công nghệ Diode Laser thế hệ mới, Love + Rosa mang đến trải nghiệm triệt lông êm ái - không đau rát - không kích ứng, đồng thời làm sáng và mịn da tự nhiên sau mỗi buổi thực hiện.

Công nghệ Diode Laser hoạt động dựa trên tia laser chọn lọc, tác động chính xác vào nang lông mà không ảnh hưởng đến mô xung quanh, giúp loại bỏ lông tận gốc, hạn chế mọc lại và giảm viêm nang hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống còn được tích hợp chế độ làm mát, giúp da luôn dễ chịu, an toàn cho cả vùng da nhạy cảm như mặt, nách hay bikini.

Khác biệt của triệt lông tại Love + Rosa nằm ở quy trình vô khuẩn, kỹ thuật chuẩn xác và đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, đem lại kết quả tối ưu sau liệu trình.

Sau khi hoàn thành, sẽ giúp khách hàng sở hữu làn da sáng mịn, se khít lỗ chân lông, không thâm - không sạm - không cần nghỉ dưỡng.

Đội ngũ & công nghệ - Trái tim của Love + Rosa

Không gian tại Love + Rosa được thiết kế theo phong cách thân thiện, nhẹ nhàng và riêng tư.

Bên cạnh đó, đội ngũ Chuyên gia da liễu đều trải qua đào tạo bài bản và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành chăm sóc da chuyên sâu.

Họ không chỉ có tay nghề, mà còn có "tâm nghề" luôn tận tình theo dõi tình trạng da của khách hàng trước - trong - sau liệu trình.

Tầm nhìn và cam kết từ CEO Love + Rosa

"Với Love + Rosa, chúng tôi không chỉ muốn tạo ra một trung tâm làm đẹp mà muốn xây dựng một nơi khiến phụ nữ cảm thấy được chăm sóc, được lắng nghe và được tôn trọng. Chúng tôi cam kết đi cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ làn da khỏe mạnh, tự tin và rạng rỡ."- CEO Love + Rosa Skin Center chia sẻ.

Love + Rosa được đầu tư chỉnh chu từ không gian - công nghệ - đội ngũ chuyên môn, nhằm mang lại trải nghiệm chuẩn y khoa và cảm xúc thư giãn đặc trưng của Love + Rosa. Trong tương lai gần, thương hiệu hướng đến phủ sóng tại các thành phố lân cận, để ngày càng nhiều phụ nữ Việt có cơ hội chạm đến vẻ đẹp tự nhiên, an toàn và bền vững.