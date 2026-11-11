Lũ 7 sông miền Trung vượt báo động 1, hơn 500 hộ dân phải sơ tán

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến 17 giờ ngày 11.11, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung đã có 2 người bị thương tại TP.Huế; 38 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị 12 nhà, TP.Huế 8 nhà, Quảng Ngãi 15 nhà, Đắk Lắk 3 nhà); 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Đà Nẵng 9 nhà, Quảng Ngãi 2 nhà).

Nhà dân ở đường Phùng Chí Kiên (P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) ngập sâu sau mưa lớn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đặc biệt, mưa lớn dồn dập do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong những ngày qua khiến lũ trên 7 sông miền Trung dâng cao trên mức báo động (BĐ) 1.

Cụ thể, ghi nhận lúc 15 giờ ngày 11.11, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ (Quảng Ngãi) ở mức 4,86 m, trên BĐ 3 là 0,36 m (đạt đỉnh lúc 12 giờ cùng ngày là 4,92 m). Lũ trên 2 sông tại Quảng Ngãi là sông Trà Khúc ở mức 5,63 m (trên BĐ2 là 0,63 m) và sông Trà Bồng đạt 3,44 m (dưới BĐ2 là 0,06 m).

Tại Đắk Lắk, lũ trên sông Kỳ Lộ đang tiếp tục lên, đạt 8,67 m, vượt mức BĐ 2 là 0,17 m. Trong khi đó, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị), sông Bồ và sông Hương (TP.Huế) đã đạt đỉnh, đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức trên BĐ 1.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tổ chức sơ tán 557 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay, nhiều nhà dân tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi) còn ngập sâu trung bình 0,5 m.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chính quyền địa phương ở nhiều xã trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk quyết định cho học sinh tại một số trường nằm trong khu vực thấp trũng, ven sông nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ miền Trung gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp với 126 ha rau màu bị ngập; 78,8 ha ao nuôi thủy sản bị tràn; gần 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện nay, giao thông nhiều nơi bị chia cắt cục bộ do sạt lở và ngập sâu, QL9C (Quảng Trị) và đường đầu cầu mố M2 tại xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) vẫn chưa thể thông tuyến.

Dự báo thời tiết miền Trung trong đêm nay 11.11 và ngày mai 12.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, 2 thành phố Huế và Đà Nẵng, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.