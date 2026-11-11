Mưa giông quay lại miền Bắc, miền Trung mưa lớn đến khi nào?

Chiều 11.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa giông trở lại miền Bắc, dự báo diễn biến mưa lớn miền Trung trong những ngày tới.

Mưa lớn gây sạt lở tại quốc lộ 1D, đoạn qua P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) ẢNH: VĂN CHIẾN

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung cùng chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường. Nhưng khi kết hợp ảnh hưởng với rãnh gió tây trên cao ở miền Bắc và nhiễu động gió đông ở miền Trung gây ra mưa giông, mưa lớn cường độ khác nhau.

Ngày hôm nay 11.11, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Bắt đầu từ chiều tối nay, miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, mưa lớn tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ chiều tối nay tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi mưa trên 200 mm.

Các khu vực khác như phía đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, một số nơi mưa rất to trên 120 mm.

Dự báo từ chiều mai 12.11, mưa lớn ở miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần. Sang ngày 13 - 14.11, mưa lớn tiếp tục giảm nhanh và chỉ còn xảy ra mưa rào rải rác, có nơi có giông. Dự báo thời tiết từ ngày 15.11, mưa chỉ xuất hiện ở một số nơi.

Trong khi đó, từ đêm nay 11.11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, mưa giông sẽ xuất hiện ở các tỉnh tây Bắc bộ. Dự báo thời tiết ngày mai 12.11, mưa giông có xu hướng mở rộng ra cả miền Bắc và duy trì đến ngày 13.11.

Dự báo thời tiết ngày 13.11, mưa giông chỉ còn xảy ra tập trung ở phía đông Bắc bộ. Thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời rét đến ngày 13.11, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần lên.

Trước đó, từ ngày 5.11, khối không khí lạnh lệch đông ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Sau đó, từ đêm 8.11, rạng sáng 9.11, không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh hơn khiến thời tiết miền Bắc, miền Trung trở lạnh, vùng núi có rét. Trong đó, miền Trung đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều địa phương.