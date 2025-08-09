Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lũ quét làm chết nhiều người tại Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2025 21:12 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 9.8 đưa tin số người chết do lũ quét và lở đất ở tây bắc Trung Quốc đã tăng lên 13 và còn 30 người mất tích.

Dòng nước lũ và bùn đất bắt đầu đổ xuống các khu vực miền núi thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc hôm 7.8 với số người chết được ghi nhận là 10 vào ngày 8.8, khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ít nhất 33 người mất tích.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "nỗ lực tối đa" để tìm kiếm những người mất tích, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8.8.

Số người chết do lũ quét tại Trung Quốc tăng, ông Tập Cận Bình ra chỉ đạo - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau trận lũ quét ở huyện Du Trung thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) ngày 8.8

Ảnh: AFP

Đến tối 9.8, Tân Hoa xã đưa tin số người chết do lũ quét và lở đất nói trên tăng lên 13, và số người mất tích được ghi nhận là 30. Trong khi đó, hàng trăm người đã được giải cứu và hàng ngàn người đã được sơ tán, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cứu hộ mô tả tình hình là "phức tạp" do bùn đất và đường sá gồ ghề, trong khi đường dây điện thoại và điện cũng bị cắt.

Giới chức Trung Quốc ngày 9.8 đã ban bố cảnh báo vàng về mưa lớn và kích hoạt kế hoạch ứng phó lũ lụt tại các tỉnh thành Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Trùng Khánh.

Khu vực phía nam Trung Quốc cũng đã trải qua những trận mưa như trút nước trong tuần này, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Quảng Đông.

Mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh, thuộc miền bắc Trung Quốc, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng trong tháng trước, theo AFP.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng khi hành tinh này tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới nhưng cũng là một cường quốc về năng lượng tái tạo, theo AFP.

Tin liên quan

Bắc Kinh cảnh báo đỏ về mưa bão, sơ tán hơn 70.000 người

Bắc Kinh cảnh báo đỏ về mưa bão, sơ tán hơn 70.000 người

Chính quyền thành phố Bắc Kinh hôm nay 4.8 đã nâng cảnh báo mưa bão lên mức cao nhất sau khi những trận mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho thủ đô Trung Quốc trong tuần qua, theo Tân Hoa xã.

Mưa bão càn quét nhiều vùng nước Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

lũ quét trung quốc Cam Túc tập cận bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận