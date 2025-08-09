Lũ quét làm chết nhiều người tại Trung Quốc

Dòng nước lũ và bùn đất bắt đầu đổ xuống các khu vực miền núi thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc hôm 7.8 với số người chết được ghi nhận là 10 vào ngày 8.8, khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ít nhất 33 người mất tích.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "nỗ lực tối đa" để tìm kiếm những người mất tích, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8.8.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau trận lũ quét ở huyện Du Trung thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) ngày 8.8 Ảnh: AFP

Đến tối 9.8, Tân Hoa xã đưa tin số người chết do lũ quét và lở đất nói trên tăng lên 13, và số người mất tích được ghi nhận là 30. Trong khi đó, hàng trăm người đã được giải cứu và hàng ngàn người đã được sơ tán, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cứu hộ mô tả tình hình là "phức tạp" do bùn đất và đường sá gồ ghề, trong khi đường dây điện thoại và điện cũng bị cắt.

Giới chức Trung Quốc ngày 9.8 đã ban bố cảnh báo vàng về mưa lớn và kích hoạt kế hoạch ứng phó lũ lụt tại các tỉnh thành Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Trùng Khánh.

Khu vực phía nam Trung Quốc cũng đã trải qua những trận mưa như trút nước trong tuần này, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Quảng Đông.

Mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh, thuộc miền bắc Trung Quốc, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng trong tháng trước, theo AFP.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng khi hành tinh này tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới nhưng cũng là một cường quốc về năng lượng tái tạo, theo AFP.