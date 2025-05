Mưa bão càn quét nhiều vùng nước Mỹ

Theo cập nhật từ AP vào sáng qua, bang Kentucky ghi nhận ít nhất 18 người chết do cơn bão lớn xuất hiện từ ngày 16.5. Bang Missouri có 7 người thiệt mạng và bang Virginia là 2 người. Hầu hết trường hợp tử vong ở Kentucky xảy ra ở hạt Laurel, phía đông nam tiểu bang.

Xe tải bị hư hại do bão ở bang Kentucky ngày 17.5 ẢNH: REUTERS

Thống đốc Kentucky Andy Beshear ngày 17.5 đã thị sát thiệt hại ở các khu vực chịu ảnh hưởng. "Các bạn không chỉ nhìn thấy sự tàn phá mà còn có thể cảm nhận được nó", ông phát biểu trong họp báo. Ông Beshear nói đây là một trong những cơn bão tồi tệ nhất về mặt thương vong và thiệt hại kể từ khi ông bắt đầu lãnh đạo tiểu bang vào năm 2019. Một số khu phố ở hạt Laurel đã bị tàn phá hoàn toàn và người dân phải chứng kiến nhà cửa của mình bị thổi bay vào giữa đêm, nhiều người phải trú ẩn trong tầng hầm.

Trong số những người thiệt mạng tại Missouri, 5 trường hợp ở thành phố St.Louis. Thị trưởng St.Louis Cara Spencer nêu thêm còn 38 người bị thương và hơn 5.000 ngôi nhà chịu ảnh hưởng của bão. Sức gió bão từng có thời điểm hơn 220 km/giờ khi quét qua Missouri. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa đá và kêu gọi người dân chủ động nắm bắt thông báo để phản ứng kịp thời. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết đã liên lạc với lãnh đạo những tiểu bang chịu ảnh hưởng để cập nhật tình hình và nhấn mạnh chính phủ liên bang sẵn sàng cung cấp nguồn lực hỗ trợ. Theo The New York Times, thời tiết khắc nghiệt có thể xuất hiện tại các bang Oklahoma và Texas trong ngày 18 - 19.5.

Cơn bão cuối tuần qua diễn ra vào thời điểm hoạt động cứu trợ thiên tai tại Mỹ gặp sức ép do các đợt cắt giảm nhân sự. Các quan chức tại Kentucky và Missouri đều xác nhận đã làm việc với Bộ An ninh nội địa Mỹ để trao đổi về các giải pháp khắc phục thiên tai, thông qua Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA).