Người đi đường cảm ơn đoàn xe ô tô chắn gió bão Yagi trên cầu Nhật Tân

Dương Nhường (29 tuổi), hiện đang làm việc tại P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội hú hồn kể lại câu chuyện mà cô vừa gặp trong cơn bão chiều nay. Khoảng 12 giờ ngày 7.9, cô gái được tan làm sớm để tránh bão và di chuyển về nhà ở H.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi đến cầu Nhật Tân, cô gái trẻ cũng khá chủ quan, tưởng rằng bão chưa đi sâu vào Hà Nội.

Các xe lớn đi chậm lại để che chắn cho xe máy tại cầu Nhật Tân ẢNH: CAO SANG

"Cung đường mình đi gió khá mạnh nhưng không đến nỗi. Tuy nhiên, mình không ngờ gió trên cầu rất mạnh. Đi một nhịp, gió tạt một nhịp. Mình đi không nổi mà xuống không dắt được luôn. Có người đã quay đầu, các cô lớn tuổi mắc kẹt tại chỗ", Nhường kể trong hoang mang.

Sau khi đi được một phần tư cầu, Nhường may mắn được bác tài xế xe môi trường dừng lại và che cho mọi người. Cô gái và mọi người trên cầu Nhật Tân nhanh chóng nhập lại thành một hàng. Nhờ sự tiên phong của bác tài, 4-5 xe ô tô phía sau bắt đầu đi chậm lại và che chắn cho một đoàn xe máy dài phía dưới.

"Mình rất xúc động trước hình ảnh đó nên đã cố ghi nhớ biển số xe để về viết bài cảm ơn. Nếu không có các bác tài, thật sự không biết tới khi nào mình và mọi người mới qua nổi cầu Nhật Tân một cách bình an nhất. Mình xin cảm ơn các bác tài đã che chắn gió bão cho loạt xe máy hôm nay", cô gái nói tiếp.

Dương Nhường đăng tải lời cám ơn bác tài đã che chắn cho cô gái trong gió bão tại cầu Nhật Tân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phải mất hơn 45 phút, thay vì 30 phút như mọi ngày, Nhường mới về được nhà trong an toàn. Di chuyển trong bão, cô gái lo ngại bão sẽ quật ngã các xe trên cầu Nhật Tân, dẫn đến va chạm. "Nếu như thế thì rất là thương tâm. May mắn mọi người đều được các bác tài che chắn nên trở về nhà bình an. Mình biết ơn lắm", Nhường nói.

Đoàn ô tô đi chậm chắn gió bão giúp người đi xe máy qua cầu Nhật Tân

Trong bài đăng này, nhiều bạn trẻ cho biết họ cũng được các tài xế chắn gió khi đi trên cầu Nhật Tân. Khi đọc lại bài đăng này, họ cảm thấy rưng rưng, liên tục gửi lời cám ơn các bác tài.

Nguyễn Giang (22 tuổi), ngụ ở đường Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, chia sẻ rằng mình được một tài xế chắn gió khi đi trên cầu Nhật Tân. Do đi ngang qua nên Giang không kịp nhìn thấy biển số, chỉ nhớ đó là chiếc xe màu đen. Giang gửi lời cảm ơn chân thành đến tài xế.

'Mình đã đi đường trong tâm thế lo sợ bị gió thổi bay. Chỉ cần gió mạnh thêm một chút nữa, mình có thể đã bị cuốn xuống sông. May mà có bác tài che chở. Phía trước, mình thấy nhiều xe tải đi chậm lại để chắn gió giúp mọi người. Hình ảnh đó thực sự xúc động", Giang nói.

Tuy không chạy xe qua cầu Nhật Tân, nhưng chị Nguyễn Bích Thu (32 tuổi), ngụ ở chung cư Intracom, P.Vĩnh Ngọc, Q.Đông Anh, Hà Nội vô tình nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt ấy. Chị Bích Thu đứng nhìn từ xa nhưng vô cùng xúc động trước cảnh tượng nhiều bác tài đi chậm, dìu xe máy qua cầu. Từ phía xa, chị lấy điện thoại tranh thủ chụp vài bức ảnh để khoe bạn bè.

Từ ở phía xa, chị Bích Thu chụp lại hình ảnh cảm động nói trên để khoe bạn bè ẢNH: BÍCH THU CUNG CẤP

"Mình thấy từ khoảng 14 giờ, mọi người qua cầu rất khó khăn do sức ảnh hưởng của bão Yagi quá lớn. Mình ở nhà thôi mà cửa kính đã rung lên liên hồi, quá khiếp đảm. Hiện tại, cầu chỉ còn vài chiếc xe, hy vọng mọi người sẽ về nhà an toàn hết".

Bạn Vũ Trọng Cao Sang (24 tuổi), cũng ngụ ở chung cư Intracom cảm thấy cay mắt khi nhớ lại cảnh tượng ban chiều. Mọi người đều rất đoàn kết, cùng nhau đi trong cơn bão hết sức khó khăn.

Các xe buýt số 25 (màu xanh) cũng đi chậm lại để che chắn cho xe máy tại cầu Nhật Tân ẢNH: BÍCH THU

"Cách đây hơn 1 tháng mình có trải nghiệm vừa kinh hoàng, vừa đáng nhớ trên cầu Nhật Tân. Hôm đó trời mưa to và gió đặc biệt rất mạnh. Do lần đầu gặp trường hợp này nên mình chủ quan, không biết trên cầu sẽ có gió to như vậy", Sang kể.

Lúc đó, Sang khá tuyệt vọng vì đi trên cầu không có chỗ nào mà trú, cũng không thể quay đầu được. Chàng trai chỉ còn cách đi chậm. Như thế vẫn chưa đủ vì gió mạnh tới nỗi tạt cả đầu xe của Sang. May sao có 1 chiếc xe buýt đi tới gần, Sang nương vào xe đi cùng. Sau đó, có 1 vài xe ô tô khác cũng làm tương tự. Vì thế, Sang mới về nhà an toàn.

Hôm nay gió bão, đứng ở ban công nhà quan sát, Sang cũng thấy hình ảnh tương tự nên quay lại để truyền tải thông điệp tích cực tới mọi người. "Lúc hoạn nạn mới thấy dân mình tốt bụng thiệt. Mình thấy ấm lòng kinh khủng", Sang nói.

Đoạn clip được Sang quay từ ban công phòng bạn hiện nhận được gần 9 ngàn lượt thích trên mạng xã hội. Cư dân mạng liên tục bày tỏ sự cảm động về tình người trong cơn bão, họ hy vọng mọi người sẽ bình an, trở về nhà an toàn.