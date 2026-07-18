Lũ quét ở Lai Châu: Phát hiện 3 thi thể ở Mường Than

Liên quan đến tình hình thiên tai tại tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến 8 giờ 20 ngày 18.7, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 3 thi thể nạn nhân.

Cánh đồng xã Mường Than bị đất đá vùi lấp sau trận lũ quét ẢNH: HIẾU CHIẾN

3 nạn nhân được xác định là cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than); cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi, cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than).

Như vậy, tính đến thời điểm này, trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than đã khiến 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và tìm 4 người dân nghi mất tích gồm: Lường Thị X. (45 tuổi), Đỗ Thị H. (54 tuổi), Nguyễn Thị M. (68 tuổi), Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít.

Theo thống kê của xã Mường Than, mưa lũ đã cuốn trôi hoàn toàn 13 ngôi nhà, nhiều nhà dân bị hư hỏng và nguy cơ sạt lở. Đáng chú ý, tại các bản: Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa có 4.668 người dân đang bị cô lập do mưa lũ.

Tại Km354 trên QL32, thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít, nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường quốc lộ (từ bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít với chiều dài khoảng 800 m), gây ách tắc phương tiện giao thông, khiến các phương tiện tạm thời không thể đi qua.

Đường QL279 địa phận bản Sắp Ngụa, đoạn rẽ ngã ba đường vành đai bị ngập khoảng 50 m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông; đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m, phương tiện tạm thời chưa đi chuyển qua được.

Để ứng phó với mưa lũ, xã Mường Than đã huy động 24 cán bộ, chiến sĩ, 70 người thuộc tổ an ninh trật tự cơ sở; 50 cán bộ xã; 50 chiến sĩ thuộc quân sự xã và dân quân tự vệ; 2 ô tô chuyên dụng; Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng hỗ trợ gồm 90 cán bộ chiến sĩ, 3 xe ô tô và các công cụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khác...

Công an các xã Than Uyên, Mường Kim, Khoen On, Pắc Ta, Tân Uyên triển khai lực lượng hỗ trợ xã Mường Than tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai gồm 50 người, cùng 7 ô tô chuyên dụng.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mường Than huy động 6 máy xúc, 3 máy xúc lật, 8 ô tô khắc phục tạm thời đường giao thông QL32. Số người tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn lên tới 500 người, gồm cán bộ công chức, viên chức, giáo viên xã và nhân dân.

UBND tỉnh Lai Châu đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Đồng thời, ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, áp dụng phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai trên toàn địa bàn.