Lũ sông Hồng đạt đỉnh, lũ sông Cửu Long đang lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng nay 2.10, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống.

Nước lũ sông Hồng gây ngập đường TP.Yên Bái đêm qua ẢNH: YÊN BÁI

Lúc 23 giờ ngày 1.10, đỉnh lũ tại trạm Yên Bái là 31,71 m, dưới báo động 3 (BĐ3) 0,29 m. Lúc 1 giờ ngày 2.10, mực nước xuống còn Yên Bái 31,64 m, dưới BĐ3 0,36 m.

Việc lũ lên nhanh khiến một số địa phương tại Yên Bái bị nước tràn vào. Tuy vậy, sau đó lũ rút khiến ngập lụt giảm dần tại khu vực trũng thấp ở các phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, Tuy Lộc, Âu Lâu (TP.Yên Bái); TT.Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (H.Trấn Yên); TT.Yên Bình (H.Yên Bình), TT.Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (H.Văn Yên).

Tình trạng ngập lụt đã giảm sau khi lũ rút ẢNH: YÊN BÁI

Dù vậy, vẫn còn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Yên Bái. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Lũ trên sông Cửu Long đang lên

Cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 1.10, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,25 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,96 m.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4 - 6.10, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc dao động ở mức BĐ1, sau đó biến đổi chậm.

Lũ về gây nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang , Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.