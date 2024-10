Lũ sông Hồng sắp trên báo động 3, hàng loạt địa phương Yên Bái lại ngập nặng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, mực nước trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái đang lên nhanh.

Sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái nước lũ đang trên báo động 2 ẢNH: NGUYÊN QUANG

Lúc 18 giờ, mực nước tại trạm Yên Bái 31,13 m, trên báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh, sau xuống và ở trên mức báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt diễn ra tại khu vực trũng thấp, gồm các phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, Tuy Lộc, Âu Lâu (TP.Yên Bái); TT.Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (H.Trấn Yên); TT.Yên Bình (H.Yên Bình); TT.Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (H.Văn Yên).

Đêm nay, lũ tại sông Hồng tại Yên Bái sẽ đạt đỉnh ẢNH: NCHMF

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái (thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều 1 - 2.10, ở khu vực từ nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 1.10, tại Tây Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.