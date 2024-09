Lũ sông Hồng ở Hà Nội bắt đầu rút

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính đến 7 giờ ngày 12.9, mực nước lũ trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức 11,2 m, dưới mức báo động 3 và đang giảm, mỗi giờ sẽ rút 2 cm. Tuy nhiên, Bắc Bộ vẫn có mưa to, trong đó Hà Nội đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nước lũ trên sông Hồng tại Hà Nội vẫn ở mức báo động 2 ẢNH: LÂM NGUYỄN

Theo UBND TP.Hà Nội, tính đến 16 giờ ngày 11.9, 5 dòng sông Tích, Bùi, Cầu, Cà Lồ, Nhuệ đều ở mức báo động 3. Riêng sông Bùi tại Yên Duyệt (H.Chương Mỹ) đã vượt đỉnh lũ năm 2018, đang là 7,66 m. Sông Hồng ở mức báo động 2, sông Đáy ở mức báo động 2, sông Đà báo động 1.



Ngoài ra, mực nước các hồ chứa nước chính trên địa bàn đang ở mức cao, hầu hết hồ vượt ngưỡng tràn, là các hồ Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Ban Tiện, Kèo Cà, Đồng Quan, Quan Sơn, Văn Sơn...

CẢNH BÁO: Ngập lụt tại Hà Nội tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới

Trong khi đó, một số hồ thủy điện trên hệ thống sông Hồng đang xả lũ, thời điểm lớn nhất là từ 15 giờ ngày 9.9 - 7 giờ ngày 10.9. Cụ thể, hồ Hoà Bình mở 2 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt, hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy..., làm mực nước các sông chính lên nhanh. Hiện, hồ Tuyên Quang chỉ còn mở 5 cửa xả đáy.

Gần 28.000 người ở địa bàn nguy hiểm tại Hà Nội đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Để ứng phó với mưa lũ, Hà Nội đã sơ tán gần 28.000 người ở địa bàn nguy hiểm đến nơi an toàn. Để phòng, chống úng ngập cho khu vực đô thị và ngoại thành, Công ty Thoát nước Hà Nội đã vận hành hàng trăm trạm bơm tiêu.

Tối 11.9, trước nguy cơ nhiều tuyến đê kè bị tràn, vỡ, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc trực 50% quân số, các đơn vị trực thuộc trực 100% quân số.