Lừa bán điện thoại chính hãng giá rẻ, chiếm đoạt 90 tỉ của 7.000 bị hại

Ngày 8.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây lừa bán điện thoại di động chính hãng giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử như Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki...

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng của 7.000 bị hại khắp cả nước.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố nghi phạm cầm đầu đường dây lừa bán điện thoại giá rẻ

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, tháng 1.2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Xác định đây là đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc nên Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án để điều tra.

Theo cơ quan công an, phương thức lừa đảo của đường dây tội phạm này là đăng bán các dòng điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5 - 2,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các nghi phạm sẽ nhắn tin tư vấn sản phẩm và thuyết phục mua hàng. Nhóm lừa đảo này yêu cầu khách khi vừa nhận hàng thì phải thanh toán trước rồi mới được mở hàng ra kiểm tra.

Sau khi mở hàng, người dân chỉ nhận được các dòng điện thoại đời cũ, không mấy giá trị TÂN KỲ

Nhiều người khi mở gói hàng ra thì chỉ nhận được các cuộn dây sạc, sạc dự phòng và điện thoại "cục gạch" giá rẻ. Các nạn nhân sau khi "sập bẫy" đã bị nhóm lừa đảo chặn liên lạc.

Công an xác định nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo này là Bùi Thị Hương (43 tuổi, trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội). Đến ngày 25.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.Hà Nội tiến hành bắt giữ Hương và các nghi phạm trong đường dây.

Bùi Thị Hương tại cơ quan điều tra TÂN KỲ

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ước tính từ năm 2019 đến nay, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng của 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong đường dây lừa bán điện thoại giá rẻ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.