Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM
Video Thời sự

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/02/2026 11:20 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM), khiến nhiều tài sản, vật dụng trên diện tích khoảng 200 mét vuông bị thiêu rụi.

Rạng sáng 4.2.2026, lửa bùng phát tại một tiệm bánh ngọt lớn trên đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn gần giao lộ Tây Hòa, phường Phước Long, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM). Đây là một tiệm bánh nổi tiếng, có thiết kế cửa cuốn, với 2 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp và đường 268.

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại tiệm bánh ngọt này.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên tại tiệm bánh ngọt. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan rộng, bao trùm cửa hàng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ, phối hợp Công an phường Phước Long có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng phường Phước Long cho biết vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến tiệm bánh ngọt trên diện tích khoảng 200 mét vuông cùng nhiều tài sản, vật dụng, máy móc bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khám phá thêm chủ đề

tiệm bánh ngọt tiệm bánh ngọt cháy lớn cháy tiệm bánh cháy lớn ở thủ đức tin tức TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
