Lứa ca sĩ trẻ đem lại sự tươi mới cho nhạc Việt

Những cuộc “chuyển mình” khiến “sao đổi ngôi”

Được chú ý nhất trong số các ca sĩ trẻ hiện nay là những cái tên, giọng ca còn rất mới đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc, sở hữu ca khúc được đông đảo khán giả tìm nghe, như: Tăng Duy Tân, Wren Evans, Orange, Hoàng Dũng, Mỹ Anh, TLinh, Pháo, Hứa Kim Tuyền, Amee, Hoàng Duyên, Grey D (Đoàn Thế Lân), Mono, nhóm DTAP… Có thể thấy rõ nhạc của họ có chất riêng với dấu ấn cá nhân đậm nét nhờ khả năng tự hát, sáng tác và sản xuất sản phẩm âm nhạc theo kiểu “tự làm chủ cuộc chơi”.

Ca sĩ trẻ Tăng Duy Tân đang là một hiện tượng âm nhạc trên mạng xã hội với các ca khúc: Bên trên tầng lầu, Dạ vũ, Phải lòng, Ngây thơ, Tình đầu… Con số lượt view (xem nghe) cho mỗi ca khúc của Tăng Duy Tân đến nay đạt cả trăm triệu trên nhiều nền tảng. Tác phẩm Bên trên tầng lầu phát hành cách đây 1 tháng hiện có trên 60 triệu view, đứng đầu bảng xếp hạng Top Vietnamese Songs và Hot 100 của Billboard VN, Top 1 Trending YouTube VN, vào Top Thịnh hành của YouTube thế giới... Trước Bên trên tầng lầu, Tăng Duy Tân gây sốt mạng xã hội với ca khúc Dạ vũ hiện đạt 76 triệu view trên TikTok, 27 triệu view trên YouTube. Trên ứng dụng Douyin - TikTok Trung Quốc, ca khúc Dạ vũ đạt hơn 2 tỉ view, được cộng đồng mạng xứ Trung gọi là “thần khúc của VN”. Điểm đặc biệt của các bài hát mà Tăng Duy Tân thể hiện là đều có tiết tấu trẻ trung, cuốn hút, nhưng sản phẩm không trôi tuột đi khi nghe, bởi vẫn có chất riêng khiến công chúng đánh giá cao: những giai điệu mang âm hưởng ngũ cung, kết hợp cùng các dòng nhạc thịnh hành trên thế giới như Deep House, Epic (kết hợp nhiều thể loại từ nhạc cổ điển, giao hưởng đến nhạc phim…), dùng bản phối có base 808 (nhịp trống được nhóm nhạc hiphop nổi tiếng Beastie Boys sử dụng đặc trưng)…

Nam ca sĩ trẻ cho biết anh mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay. Dù có ca khúc hot nhưng Tăng Duy Tân vẫn rất kín tiếng về thông tin cá nhân, ít xuất hiện ở các sự kiện, chủ trương không sử dụng các chiến lược truyền thông để đánh bóng tên tuổi. Sau khi nổi tiếng, mọi người tìm hiểu mới biết anh tên thật là Nguyễn Tăng Duy Tân, sinh năm 1995 tại Quảng Trị, là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn, em họ ca sĩ Tùng Dương, từng tốt nghiệp ngành Đông Phương học, thuộc Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, và là hướng dẫn viên du lịch trước khi chuyển hướng làm ca sĩ.

Một đại diện trẻ trung gây ấn tượng lớn hiện giờ là nam ca sĩ Wren Evans (tên thật Lê Phan, sinh năm 2001) khi được đánh giá là một cá tính âm nhạc khác biệt của V-pop. Qua các bản hit: Thích em hơi nhiều, Gặp may, Cơn đau, Wren Evans đã nhanh chóng định hình được chân dung âm nhạc cho mình: tư duy hình ảnh hiện đại, cập nhật xu hướng âm nhạc thịnh hành của US-UK (nhạc Âu - Mỹ). Với ca khúc nổi bật Thích em hơi nhiều, Wren Evans được giới nhạc Việt đánh giá cao khi chọn thể loại Bossa Nova (dòng nhạc kết hợp giai điệu Samba của Brazil và nhạc Jazz Mỹ), khéo léo pha trộn thêm màu nhạc Pop quen thuộc, tạo nên một sản phẩm bắt tai, đủ gây dấu ấn. Mới đây, MV Gặp may của Wren Evans vừa nhận tấm vé đại diện âm nhạc VN tranh tài ở hạng mục Video âm nhạc hay nhất (Best Music Video) tại Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian TV Awards sau khi anh giành chiến thắng tại MTV Fan Choice 2022 của kênh MTV VN.

Có thể thấy những bản phối bắt tai và đa dạng chất liệu đã giúp âm nhạc của những cái tên như Pháo (Hai phút hơn, Ganh, Lạy ông lạy bà, Sập), TLinh (Không cần phải nói nhiều, Gái độc thân), Orange (Em hát ai nghe, Chân ái), Mono (album đầu tay 22 với các ca khúc Quên anh đi, Waiting for you…), Mỹ Anh (Got you, Pillars, Yên), Hoàng Dũng (Đoạn kết mới, Ném câu yêu vào không trung, Đôi mươi)… tìm được chỗ đứng riêng trên thị trường.





“Luôn muốn khác biệt, sợ sự an toàn”

Khi khán giả đang cảm thấy nhàm chán, không có gì mới mẻ vì thị trường âm nhạc thiếu vắng những sản phẩm đột phá, đem lại sự thú vị, thì loạt ca sĩ trẻ này xuất hiện, như một làn gió mới tươi tắn hơn cho nhạc Việt. Bằng những cá tính riêng qua chất giọng, cách làm nhạc, thể loại nhạc theo đuổi, họ nổi trội và bật lên về dấu ấn riêng hơn hẳn các ca sĩ cùng lứa, hoặc cả những ca sĩ lứa trước chỉ chuyên hát nhạc ballad dịu ngọt hay chọn cách đi lên bằng con đường cover những bài nhạc Hoa lời Việt vang bóng, chạy theo thị hiếu, như trào lưu nở rộ vài năm trước lẫn hiện giờ vẫn còn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định: “Rõ ràng, với những ca sĩ mới mà đã dám đầu tư mạnh về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc theo hướng tư duy tiến bộ, lành mạnh, dám chọn dòng nhạc tân thời, tiệm cận xu hướng quốc tế để thể hiện bản thân, chứ không đi theo lối mòn pop-ballad hay cover nhạc ngoại, là điều rất hiếm có và đáng khen. Sự thức tỉnh và hướng đi bài bản này - dù là con đường khó được số đông khán giả yêu thích ngay tức thời, quả thực đã đóng góp cho diện mạo của nhạc Việt trong thời đại ngày nay theo hướng tích cực, văn minh hơn”.

“Chúng tôi luôn muốn khác biệt, sợ sự an toàn”, đó là chia sẻ của nữ rapper TLinh (sinh năm 2000) khi trả lời về bí quyết để có được sự ghi nhận của công chúng. TLinh cho rằng những điều cô thực hiện đều đến từ sự rung cảm chân thành với âm nhạc. TLinh nói không bận tâm đến những danh xưng như “đại diện mới của rap Việt”, “queen of rap thế hệ mới”, mà “chỉ tự nhủ nỗ lực mỗi ngày, tận dụng mọi cơ hội học hỏi, va chạm để tìm ra hướng đi riêng, luôn đổi mới cho bản thân”.

Ca sĩ Mỹ Anh, từng xuất hiện tại nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế như Round Music Festival 2021 (Hàn Quốc), Head In The Clouds 2021 (Mỹ) và mới đây là Round ASEAN - Korea Music Festival (Hàn Quốc)... cho biết: “Vì còn rất mới trong làng nhạc nên tôi muốn được tự do làm nhạc theo đúng sở thích, cá tính, tâm huyết của bản thân, nhưng chắc chắn đó phải là thứ âm nhạc tử tế, nội dung truyền tải những năng lượng tích cực, giai điệu hợp thời đại để bắt kịp bạn bè quốc tế, giúp nhạc Việt có thể đi xa hơn”.

Còn tác giả Bên trên tầng lầu - ca sĩ Tăng Duy Tân chia sẻ: “Tôi đã chấp nhận bỏ công việc ổn định của một nhân viên du lịch để theo đuổi đam mê âm nhạc, nên không thể lùi bước, không bỏ cuộc; và bản thân luôn phải cố gắng trước tiên, phải thật sự có tâm thì mới có thể khiến nhạc mình làm ra được đông đảo mọi người tìm nghe, yêu thích. Tôi sẽ cố gắng để mỗi năm làm cho nhạc của mình trở nên mới mẻ hơn. Việc các ca khúc của tôi được khán giả nước ngoài tìm hiểu và đặt câu hỏi tại sao nhạc Việt lại thú vị thế này khiến tôi hạnh phúc. Tôi mong những sản phẩm trong tương lai bằng một cách nào đó (ê kíp đang tính toán) có thể được đông đảo bạn bè quốc tế tiếp cận và đón nhận nhiều hơn”.