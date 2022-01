Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Ồn ào quanh hồi ký danh ca Elvis Phương

Vào cuối năm 2021, trên một kênh truyền hình Việt tại Mỹ có chương trình giới thiệu về live show và cuốn hồi ký của danh ca Elvis Phương mang tên Dòng đời. Theo giới thiệu này, cũng như theo chia sẻ của Elvis Phương trong chương trình, cuốn hồi ký do chính Elvis Phương viết và vợ anh - chị Lệ Hoa hiệu đính, được phát hành vào ngày 8.1.2022.

Sau chương trình, ngày 1.1.2022, bà Thu Huyền - vợ của cố nhà báo - nhạc sĩ Trường Kỳ đã viết bức tâm thư, sau đó chia sẻ công khai trên mạng xã hội, cho rằng Elvis Phương đã sử dụng trái phép cuốn hồi ký Ngựa hoang tâm sự về Elvis Phương do chồng bà chấp bút cách đây 28 năm cùng một số tư liệu hình ảnh liên quan đến chồng bà để in cuốn hồi ký trên.

Bà Thu Huyền cho biết cuốn hồi ký mang tên Ngựa hoang tâm sự được Elvis Phương đặt bạn mình - nhà báo Trường Kỳ viết cách đây 28 năm. Viết xong, Trường Kỳ đã gửi bản nháp cho Elvis Phương. Nhưng từ đó Elvis Phương không đề cập việc trả thù lao - nhuận bút như đã thỏa thuận, cũng không liên lạc lại với người viết...

Gia đình cố nhạc sĩ Trường Kỳ cho biết cách đây 1 tuần, đại diện Trung tâm Thúy Nga có gọi cho bà Thu Huyền, muốn dàn xếp ổn thỏa vụ việc quanh cuốn hồi ký. Theo đó, Trung tâm sẽ gửi cho bà 5.000 USD nhưng gia đình khẳng định cần một lời xin lỗi từ Elvis Phương đối với người chồng, người cha quá cố của mình.

Vợ danh ca Elvis Phương xác nhận có sự việc Elvis Phương đã nhờ nhà báo - nhạc sĩ Trường Kỳ viết hồi ký. Theo đó, ông Trường Kỳ đã bay qua nhà vợ chồng Elvis Phương ở Mỹ để thực hiện. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại do vợ chồng Elvis Phương trả. Năm 1995, ông Trường Kỳ gửi lại hồi ký cho Elvis Phương xem. Phía danh ca cũng đã gửi 3.000 USD cho ông Trường Kỳ. Nhưng về sau, vì một vài lý do, Elvis Phương đã viết cuốn hồi ký với nội dung gần 200 trang, thêm phần hình ảnh tương đương số trang ấy để in thành Dòng đời.

Bàn giao lại nhà công sản ở TP.Hội An vì sử dụng sai mục đích

Sáng 14.1, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết địa phương đã có văn bản gửi UBND H.Tây Giang về việc thu hồi lại ngôi nhà cổ nằm ở địa chỉ số 59 đường Nguyễn Thái Học (P.Minh An, TP.Hội An). Theo vị này, TP.Hội An và H.Tây Giang kết nghĩa với nhau nên thành phố có trách nhiệm giúp đỡ H.Tây Giang trong mọi vấn đề về phát triển kinh tế xã hội. Do đó, hằng năm, địa phương cùng H.Tây Giang ký kết nhiều chương trình hỗ trợ lẫn nhau.

Liên quan đến việc sử dụng ngôi nhà số 59 Nguyễn Thái Học sai mục đích, ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết: thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không phát huy được hiệu quả. Hiện nay, thời gian cho mượn đã hết nên Ban Thường trực Huyện ủy thống nhất bàn giao lại cho Hội An để địa phương này quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả. Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng đã ký quyết định thu hồi căn nhà cổ số 75 đường Nguyễn Thái Học (P.Minh An) vì sử dụng sai mục đích.

Tỉnh này yêu cầu UBND TP.Hội An chịu trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện quyết định thu hồi này; lập báo cáo, trình phương án quản lý sử dụng sau thu hồi theo quy định hiện hành. Thời hạn thực hiện việc thu hồi không quá 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định này.

Đen Vâu mang 4 giải Billboard Vietnam về cho mẹ

Tối 14.1, Bảng xếp hạng Billboard Việt Nam chính thức ra mắt, công bố top 10 Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs đầu tiên, gồm Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP và nhiều nghệ sĩ khác...

Billboard Vietnam Hot 100 và Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs là 2 bảng xếp hạng (BXH) chủ lực mà Billboard Việt Nam ra mắt sau hơn 4 năm hoạt động. Bên cạnh việc tôn vinh những bài hát, những nghệ sĩ Việt và ghi nhận sự ủng hộ của khán giả, mỗi BXH đều mang ý nghĩa riêng.

BXH Billboard Vietnam Hot 100 là nơi thể hiện phạm vi tiếp cận và mức độ ảnh hưởng của các nghệ sĩ nước ngoài đối với công chúng Việt Nam; đồng thời nghệ sĩ Việt có cơ hội “cạnh tranh” với các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Mỗi tuần, khán giả sẽ biết được những tác phẩm âm nhạc nào đang “hot” nhất tại thị trường âm nhạc Việt Nam hay nghệ sĩ nước ngoài nào được các khán giả Việt Nam ủng hộ và dành nhiều tình cảm nhất.

BXH Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs là sân chơi dành riêng cho các nghệ sĩ Việt, nơi thể hiện mức độ phủ sóng của các nghệ sĩ trong nước. BXH này chỉ bao gồm các ca khúc Việt được công chúng yêu thích và quan tâm nhiều nhất trong vòng một tuần vừa qua. Nhờ đó, các ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc tại Việt Nam có thể phần nào nắm bắt được phản ứng của khán giả dành cho sản phẩm âm nhạc của mình, từ đó tìm ra công thức dẫn đến thành công cho những bài hát tiếp theo.





Tại sự kiện ra mắt, bảng xếp hạng âm nhạc Top Vietnamese Songs đã tìm ra chủ nhân của những ngôi vị cao nhất, cụ thể: Hạng 1: Mang tiền về cho mẹ - Đen & Nguyên Thảo; Hạng 2: Đi về nhà - Đen & JustaTee, Hạng 3: Gieo quẻ - Hoàng Thùy Linh & Đen; Hạng 4: Bước qua nhau - Vũ; Hạng 5: Tiny love - Thịnh Suy…

Quảng Nam chi hàng chục tỉ đồng tu bổ chùa Cầu

Ngày 14.1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký, ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án tu bổ di tích chùa Cầu (TP.Hội An, Quảng Nam). Đồng thời, giao cho UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng.

Chùa Cầu là công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật; là biểu tượng của đô thị cổ Hội An, điểm đến không thể thiếu của du khách; là mối bang giao, hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản... Di tích chùa Cầu là thành phần quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An.

Theo đó, nội dung tu bổ là chống đỡ, gia cố cấu kiện có nguy cơ bị phá hủy, tu bổ, gia cố hệ nền, móng, mố, trụ.

Cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng

Sáng 14.1 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ra mắt tác phẩm mới Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng được ông viết trong khoảng thời gian giãn cách do đại dịch Covid-19, như một món quà xuân mừng năm mới 2022.

Cũng như Cây chuối non đi giày xanh, Trại hoa vàng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng…, thế giới sắc màu lại tiếp tục được nhà văn khai thác, vì theo nhà văn: “Cuộc sống mỗi ngày luôn theo dòng chảy cũng phải luôn tươi sáng, đầy màu sắc…, cũng như thời tiết một năm đâu chỉ có mùa Đông lạnh lẽo mà còn Xuân ấm áp, Hạ rực rỡ, Thu quyến rũ”.

Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng vừa ấn hành là cuốn sách thứ 5 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với nhiều nhân vật chính là những con vật ngộ nghĩnh, được mô tả sống động dưới ngòi bút của một cây bút văn chương tài hoa xứ Quảng. Toàn bộ tác phẩm là sự trong trẻo, chan chứa tình yêu thương mát lành trong khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa tại vùng quê thanh bình. Đời sống đáng yêu của nhà tâm lý Áo Tím, Mắt Tròn, Cún Su Su, chú dế Ánh Sao, Xám anh Xám em, bác Tai Dài, chàng Cánh Cam… đã làm nên một “thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn”, mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu, bỗng ùa về trong truyện dài Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng.

The Power of the Dog và West Side Story thắng lớn giải Quả cầu vàng 2022

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) công bố danh sách thắng giải Quả cầu vàng 2022 thông qua Twitter vào tối 9.1 mà không có sự tham gia của giới truyền thông hay người nổi tiếng như những năm trước.

The Power of the Dog đoạt giải Phim chính kịch hay nhất và West Side Story nhận giải Phim ca nhạc/hài kịch hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Jane Campion nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất khi chỉ đạo The Power of the Dog và Kodi Smit-McPhee giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cũng trong bộ phim này. Ngôi sao của West Side Story - Rachel Zegler đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc/hài kịch và bạn diễn của cô trong phim này Ariana DeBose đã giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Nicole Kidman được vinh danh hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch (Being the Ricardos), trong khi Will Smith nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc cũng của hạng mục phim chính kịch (King Richard). Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc/hài kịch, Andrew Garfield được vinh danh (Tick, Tick… ​​Boom!).

Ở mảng truyền hình, Succession đoạt giải Phim dài tập hay nhất và Hacks nhận giải Phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất, cả hai đều của HBO. Giải Nam/Nữ diễn viên phim chính kịch thuộc về Jeremy Strong (Succession) và Michaela Jaé Rodriguez (Pose). Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phim ca nhạc/hài kịch, Jason Sudeikis (Ted Lasso) và Jean Smart (Hacks) lần lượt được nêu tên...