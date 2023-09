Lừa 'chạy án' 30.000 USD, lãnh 9 năm tù

Ngày 28.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Xuân Bắc (35 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Vũ Xuân Bắc tại phiên tòa K.H

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7.2021, Vũ Xuân Bắc biết tin một người đàn ông ở H.Quỳ Hợp (Nghệ An) bị công an bắt tạm giam do khai thác khoáng sản trái phép. Người nhà bị can này đang tìm cách xin cho bị can được tại ngoại.

Bắc liền nảy sinh ý định lừa đảo nên đã tiếp cận với người thân của bị can này và tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" để bị can được tại ngoại với giá 30.000 USD.

Sau đó, Bắc liên hệ với một người đàn ông ngụ TP.Hà Nội nhờ kết nối để gặp một vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin tại ngoại cho bị can kể trên nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, Vũ Xuân Bắc vẫn tiếp tục nói với bà O. có thể "chạy án" để chồng bà O. được tại ngoại.

Bà O. đã đưa 20.000 USD cho Vũ Xuân Bắc. Sau đó, Bắc đưa lý do cần biếu "sếp" ở Hà Nội nên bà O. đã chuyển thêm cho Bắc 10.000 USD.

Đến tháng 8.2021, không thấy Vũ Xuân Bắc "chạy" để chồng được tại ngoại nên bà O. đi tìm hiểu và phát hiện đã bị lừa. Bà O. sau đó làm đơn tố cáo Bắc.

Tại phiên tòa, Vũ Xuân Bắc khai vì cần tiền tiêu xài nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo. Sau khi bà O. làm đơn tố cáo, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ tiền cho bà O. nên gia đình bà O. đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bắc 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.