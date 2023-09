Bắt khẩn cấp cựu giáo viên được bảo lãnh tại ngoại vẫn tiếp tục trộm cắp

Ngày 23.9, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam 3 tháng đối với Đặng Trần Thái Thục (42 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ngày 22.9, Công an Q.Hải Châu nhận được tin báo từ một tiểu thương tại ki ốt số 4 (đường Hồ Nguyên Trừng, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) đang kinh doanh tại chợ đầu mối Hòa Cường bị trộm túi xách, bên trong có gần 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là tiền hàng, tiền thu hồi công nợ, việc mất trộm số tiền lớn khiến tiểu thương hoang mang.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Trần Thái Thục NGUYỄN TÚ

Công an Q.Hải Châu chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị trích xuất camera, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, bắt được Thục ngay trong chiều 22.9.

Tại cơ quan công an, Thục khai nhận từng làm giáo viên nhưng đã nghỉ việc. Do không có tiền tiêu xài cá nhân, Thục trà trộn vào các chợ, chợ đêm, chợ đầu mối, tìm các gian hàng, ki - ốt, tiểu thương sơ hở để trộm cắp.

Ngày 22.9, Thục giả vờ làm người mua hàng, đến chợ đầu mối Hòa Cường. Tại ki - ốt số 4, Thục để ý tiểu thương để tiền mặt trong túi xách màu đen ở góc quầy, Thục chờ đợi thời điểm đông khách đã trộm cắp túi xách rồi ra lấy xe máy bỏ trốn. Thục chạy đến khu vực biển Mỹ Khê, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, lục túi xách lấy 96 triệu đồng rồi vứt túi xách.

Theo Công an Q.Hải Châu, Thục có 2 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 tiền án trộm cắp tài sản. Vừa mãn hạn tù chưa lâu, tháng 6.2023, Thục đã tiếp tục trộm cắp và bị Công an Q.Hải Châu bắt giữ. Tuy nhiên, lúc này, do Thục đang nuôi con nhỏ nên được cho bảo lãnh tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, Thục tiếp tục trộm cắp ở chợ đầu mối Hòa Cường, do đó Công an Q.Hải Châu thay đổi biện pháp ngăn chặn, tiến hành bắt tạm giam.