Lừa 'chạy án', chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Ngày 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Bích Thành (41 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Bích Thành CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, sau khi biết ông N.X.P, Giám đốc một công ty (có trụ sở tại H.Hà Trung, Thanh Hóa) chuyên khai thác khoáng sản đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, Nguyễn Thị Bích Thành đã tìm gặp ông P. và giới thiệu bản thân có thể "chạy án" để thoát án hình sự.

Thành còn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, quen biết với lãnh đạo nhiều cơ quan của tỉnh Thanh Hóa.

Để giúp đỡ, Thành đưa ra yêu cầu và được ông P. đồng ý chuyển cho hơn 4 tỉ đồng để "chạy án". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành sử dụng tiêu xài cá nhân, không giúp được ông P. như đã cam kết.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.