Lừa 'chạy án' giết người, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 26.9, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thị Thùy Trinh (51 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trinh là người tự nhận có thể "chạy án" giết người để chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Thị Thùy Trinh tại tòa ẢNH: NAM LONG

Theo cáo trạng, tháng 8.2021, bị can P. (ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam về hành vi giết người. Người thân của bị can P. muốn tìm người giúp cho P. không bị phạt tù. Người nhà của bị can P. được giới thiệu tìm Trinh giúp đỡ.

Sau đó, người nhà P. liên lạc với Trinh. Trinh cho biết có mối quan hệ thân thiết với cán bộ công tác tại cơ quan pháp luật sẽ giúp cho bị can P. không bị phạt tù với giá 500 triệu đồng.

Tin tưởng, người nhà của bị can P. hẹn gặp Trinh để trao đổi và 7 lần chuyển vào tài khoản của Trinh với tổng số tiền 500 triệu đồng. Ngày 26.8.2022, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo P. 16 năm tù giam.

Mất tiền nhưng không "chạy án" được, người nhà của P. liên lạc với Trinh nhưng không được, biết bị lừa nên trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 20.7.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trinh khi người này lẩn trốn tại TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Trinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thùy Trinh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo trả lại số tiền chiếm đoạt cho bị hại.