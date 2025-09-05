Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lừa 'chạy' việc vào ngành công an, chiếm đoạt tiền tỉ
Lừa 'chạy' việc vào ngành công an, chiếm đoạt tiền tỉ

Tuấn Anh - Trúc Huỳnh
05/09/2025 12:21 GMT+7

Tại Đồng Nai, một vụ án lừa đảo “chạy việc” vào ngành công an vừa được đưa ra xét xử. Ngày 4.8.2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Giáp, 51 tuổi, quê Đồng Nai mức án 17 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4.8.2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Giáp, 51 tuổi, quê Đồng Nai mức án 17 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Giáp đã khoe khoang có “quan hệ” với lãnh đạo trung ương, có thể lo thi đậu vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và xin việc biên chế ngành công an. Lợi dụng niềm tin của nhiều gia đình, Giáp đã đưa ra các mức giá từ 700 triệu đến gần 900 triệu đồng cho mỗi suất “chạy việc”.

Tin lời, nhiều người đã giao tiền cho Giáp, tổng cộng gần 2,85 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hạn hứa hẹn, con em của các bị hại không thi đậu cũng không được tuyển dụng. Bị cáo sau đó còn nhiều lần yêu cầu nộp thêm tiền, khiến số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn. Trước những hành vi này, hai gia đình đã làm đơn tố cáo Vũ Huy Giáp ra cơ quan công an. Tòa án ngoài việc tuyên án 17 năm tù còn buộc Giáp phải hoàn trả hơn 2,5 tỉ đồng cho các bị hại.

