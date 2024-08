Lừa đảo bán thiên thạch, chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Ngày 29.8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Ngự đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can: Phan Văn Tính (44 tuổi, ngụ H.Tân Hồng), Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi), Dương Văn Kỉnh (44 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi) và Phạm Văn Lũy (36 tuổi, cùng ngụ H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị can trên có hành vi lừa đảo bán thiên thạch, chiếm đoạt của bà L.T.G (53 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) số tiền 2 tỉ đồng xảy ra tại TT.Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự).

Bị can Phan Văn Tính CACC

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 4.8 thông qua mối quan hệ xã hội, bà L.T.G. được một người đàn ông tên Nguyễn Văn Hoàng (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) cho biết Phan Văn Tính có vật thể quý là "đá thiên thạch" muốn bán, hẹn bà G. đến Đồng Tháp giao dịch.

Tối cùng ngày, bà G. cùng người thân đến TT.Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự thuê phòng khách sạn và hẹn gặp Tính để trao đổi việc mua bán. Hai bên gặp mặt và bàn bạc về hợp đồng mua bán thiên thạch với giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà G. phải đưa trước cho Tính 200 triệu đồng tiền đặt cọc và làm hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ mất số tiền trên.

Tối cùng ngày, Tính mua két sắt và yêu cầu bỏ số tiền 2 tỉ đồng vào và để tại phòng khách sạn nơi bà L. đang lưu trú. Tính giữ chìa khóa, bà G. giữ mật khẩu két sắt. Xong việc, đến khoảng 23 giờ tối cùng ngày, bất ngờ Tính đến gặp bà G. và yêu cầu bà đưa hợp đồng của bán "đá thiên thạch" đã ký giữa hai bên để Tính mang "đi cúng". Tính bảo bà G. việc mang hợp đồng đi cúng sẽ giúp cho việc mua bán được may mắn, thuận lợi.

Nhóm bị can Nguyễn Văn Hiếu, Dương Văn Kỉnh, Phạm Văn Lũy và Nguyễn Hữu Phước (theo thứ tự từ trái qua phải) tại cơ quan công an CACC

Đến 9 giờ ngày 6.8, Tính cùng Phước, Kỉnh, Hiếu và Lũy đến khách sạn buộc bà G. phải đưa số tiền 2 tỉ đồng do vi phạm hợp đồng. Lúc này, bà G. xem lại hợp đồng mới phát hiện ngày 5.8 là phải thực hiện giao dịch. Bà G. không đồng ý việc giao tiền.

Tính dời giao dịch vào ngày khác, nhưng buộc bà G. phải đưa 2 tỉ đồng tiền cọc mới dẫn đi xem thiên thạch. Tin tưởng, bà G. đã đưa 2 tỉ đồng cho Tính mang đi. Sau khi nhận tiền, Tính cùng đồng bọn cắt liên lạc và lẩn tránh. Lúc này, bà G. mới nghi ngờ lừa đảo nên đến Công an H.Hồng Ngự trình báo.

Qua điều tra, Công an H.Hồng Ngự đã làm rõ danh tính người liên quan và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận không có thiên thạch để bán mà bày trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là dẫn dụ nạn nhân sập bẫy và lấy cớ vi phạm hợp đồng để chiếm đoạt số tiền 2 tỉ đồng. Sau khi lừa đảo số tiền trên của bà G., Tính chia cho đồng bọn 47 triệu đồng.

Sau khi bắt các nhóm bị can trên, Công an H.Hồng Ngự đã thu hồi 47 triệu đồng do Tính chia cho đồng bọn, tạm giữ két sắt đựng tiền và các tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an H.Hồng Ngự đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.