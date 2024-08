Lừa đảo hơn 2,5 tỉ đồng 'phí kêu oan', lãnh 13 năm tù

Ngày 30.8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Dũng (67 tuổi, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bị cáo Đậu Quang Dũng tại phiên tòa QUANG THẠNH

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (66 tuổi, trú P.Vỹ Dạ, TP.Huế) có con trai là Lê Quang Huy Phương bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam về các tội "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích", "bắt giữ người trái pháp luật", nên muốn tìm luật sư giỏi để bào chữa cho con.

Khoảng cuối năm 2019, được người cháu là L.M.T (46 tuổi, trú TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu, bà Lan đến nhà Đậu Quang Dũng trình bày nội dung vụ án liên quan đến con trai, đồng thời nhờ Dũng "kêu oan".

Dũng nói vụ án này "có oan sai" và hứa hẹn sẽ giúp đỡ bà Lan tác động để kêu oan cho Phương.

Tháng 1.2020, Đậu Quang Dũng liên hệ với 2 luật sư ở Hà Nội, cung cấp số điện thoại của bà Lan để 2 luật sư trực tiếp liên hệ bà Lan và đăng ký thực hiện việc bào chữa cho Phương.

Quá trình trao đổi về vụ án Lê Quang Huy Phương, Dũng nói với bà Lan rằng vụ án do Công an TP.Huế thụ lý là "có oan sai", Phương "không phạm tội", hứa hẹn sẽ có tác động đến các cơ quan tố tụng TP.Huế, và nhiều lần Dũng đưa ra thông tin là Phương sẽ được thả về.

Từ tháng 1.2020 - 3.2021, Dũng yêu cầu bà Lan chuyển tiền để lo "chi phí kêu oan" cho Phương. Tin tưởng Dũng, bà Lan chuyển hơn 2,5 tỉ đồng vào tài khoản của Dũng.

Nhận được tiền, Dũng chuyển cho nhiều người với mục đích cá nhân, trong đó chuyển 70 triệu đồng cho 2 luật sư (chi phí bào chữa cho bị cáo Phương).

Đến ngày 26.3.2021, TAND TP.Huế xét xử, tuyên bị cáo Phương phạm tội "cố ý gây thương tích", "hiếp dâm", "bắt giữ người trái pháp luật", tổng hình phạt là 6 năm 8 tháng tù.

Đến lúc đó, bà Lan nhận thấy thông tin "Phương bị oan" mà Dũng đưa ra là không có căn cứ, chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bà, nên yêu cầu Dũng trả lại tiền.

Đến ngày 8.7.2021, biết Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bà Lan viết đơn tố giác Dũng, gửi đến Công an TP.Hà Nội.

Quá trình giải quyết đơn tố giác của bà Lan, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội xác định diễn biến vụ việc xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nên đã tách hành vi, tài liệu và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 13.6.2023, Dũng bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Dũng đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an).

Tại phiên xét xử hôm nay, Dũng bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như vậy, tổng hình phạt mà Đậu Quang Dũng phải chấp hành là 25 năm tù.