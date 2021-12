Lừa đảo khách hàng, 2 công ty bất động sản bị khởi tố

Lập hàng chục "dự án ma"

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt (Công ty Lạc Việt) và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Vina Land (Công ty Vina Land).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra,đã nhận được tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân cùng tố cáo Công ty Lạc Việt (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do Bế Văn Tùng làm Giám đốc và Công ty Vina Land (phường Bến Nghé, quận 1) do Ngô Thanh Uyn làm Tổng giám đốc có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hàng loạt dự án.

Các dự án “ma” bị lừa đảo gồm: dự án Green City Củ Chi thuộc xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; dự án Metro City, dự án Green Town thuộc xã An Hội, huyện Củ Chi; dự án New Star L.A2 thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; dự án Green Villas và dự án Lake View Town tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



Ông Nguyễn Mươi, một nạn nhân, đại diện cho các khách hàng, cho biết vào tháng cuối năm 2018 đầu năm 2019, ông và nhiều khách hàng khác đã liên hệ Công ty Lạc Việt để đặt mua nền đất ký hiệu mã sản phẩm là Lô A5, diện tích 80 m2 và lô C12+, diện tích 101,3 m2 thuộc dự án The Green Town và nền đất ký hiệu mã sản phẩm là C16, diện tích 80 m2 thuộc dự án Green City Củ Chi.

Tin tưởng vào sự giới thiệu và những cam kết của công ty nên ông đã chuyển tiền và thanh toán theo tiến độ với tổng số tiền là hơn 2,9 tỉ đồng cho Công ty Lạc Việt. Sau khi chuyển tiền mua đất, vì công ty này không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng về thời gian giao nền đất nên ông đã nhiều lần đến Công ty Lạc Việt để yêu cầu bàn giao đất theo cam kết nhưng lãnh đạo Công ty lạc Việt và ông Bế Văn Tùng luôn tìm cách né tránh, chỉ cho nhân viên ra tiếp xúc và hứa hẹn sẽ bàn giao sớm nền đất.





Nhận vơ là chủ đầu tư

Sau nhiều lần làm việc mà không đạt được kết quả nào, đến ngày 7.9.2020 khi ông và các khách hàng làm căng thẳng thì mới được nhân viên Công ty Lạc Việt thú nhận rằng Công ty Lạc Việt hoàn toàn không phải là chủ đầu tư của dự án mà chỉ là đơn vị phân phối. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin bấy lâu nay Công ty Lạc Việt cung cấp cho khách hàng cũng như cam kết trong hợp đồng rằng Công ty Lạc Việt là chủ đầu tư.

Sau khi biết được thông tin, các khách hàng đã yêu cầu Công ty Lạc Việt phải trả lại tiền nhưng đại diện Công ty này nói, toàn bộ số tiền họ đã chuyển cho chủ đầu tư là Công ty Đô Thị Xanh.

Khách hàng đến gặp bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, người đại diện của Công ty Đô Thị Xanh cũng chỉ nhận được những lời hứa trả tiền mà không rõ thời điểm nào. Cho đến nay, lãnh đạo Công ty Lạc Việt vẫn tránh né không làm việc với khách hàng và cũng không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào.

Không những thế, khi tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương các khách hàng còn bàng hoàng hơn khi không có dự án nào tên là The Green Town và Green City Củ Chi. Khu đất mà Công ty Lạc Việt hứa bán đất nền cho khách hàng hiện là đất đứng tên của các cá nhân, chỉ là bãi đất trống. Dự án The Green Town và Green City Củ Chi chỉ là các dự án “ma” do Công ty Lạc Việt và Công ty Đô Thị Xanh vẽ ra để quảng cáo và lừa khách hàng.