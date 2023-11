Lừa đảo mua Mercedes AMG G63, chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng

Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Công Hiến (26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là anh T. (ngụ TP.HCM), bị Hiến lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng.

Phan Công Hiến tại cơ quan công an C.T.V

Theo điều tra, nạn nhân và Hiến quen biết nhau. Sau đó, Hiến biết anh T. có nhu cầu mua ô tô Mercedes AMG G63, Hiến thua cờ bạc nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Hiến dẫn anh T. đến showroom chuyên bán xe sang trên địa bàn Q.7 (TP.HCM) để xem ô tô Mercedes AMG G63 đang được chào bán với giá 13,9 tỉ đồng. Mặc dù Hiến chưa mua được chiếc xe trên nhưng vẫn ký thỏa thuận mua bán với anh T. với giá 13,2 tỉ đồng.

Từ ngày 7 - 20.6.2022, Hiến đã nhận 5,6 tỉ đồng của anh T., nhưng sau đó Hiến đưa ra thông tin gian dối về việc thanh toán tiền đặt cọc mua xe, thanh toán tiền rút hồ sơ đăng ký xe... rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.