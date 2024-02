Lừa đảo ngàn tỉ đồng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền vào việc gì?

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố 2 tội danh, gồm thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC T.N

Theo cáo buộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm sử dụng nhiều chiêu trò để thao túng, đẩy giá 5 mã cổ phiếu (AMD, HAI, GAB, FLC, ART) lên cao rồi "xả bán", qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC còn chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỉ đồng lên đến 4.300 tỉ đồng, rồi đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ nguồn vốn khống này. Sau đó, ông Quyết cùng đồng phạm bán hơn 391 triệu cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quá trình giải quyết vụ án, Viện KSND tối cao từng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nêu trên. Một trong những nội dung được cơ quan tố tụng đề cập, đó là xác minh việc sử dụng số tiền có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Chi tiền tỉ để sửa biệt thự

Tại bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ đường đi của số tiền hơn 723 tỉ đồng mà cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong đó, các bị can sử dụng hơn 122 tỉ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm 83,7 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; 29,3 tỉ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel; hơn 9 tỉ đồng vào Công ty CP Nông dược HAI để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI).

Các bị can cũng chuyển 36,7 tỉ đồng vào tài khoản của vợ và em gái bị can Trịnh Văn Quyết để sử dụng. Trong đó, chuyển vào tài khoản bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ bị can Quyết) 35,95 tỉ đồng; Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị can Quyết) hơn 770 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can còn chuyển hơn 73,6 tỉ đồng vào tài khoản của một người tên Tống Xuân Vương, để trả nợ cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Đáng chú ý, trong tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc thao túng các mã cổ phiếu, có hơn 7,7 tỉ đồng được sử dụng để sửa chữa căn nhà biệt thự tại khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội) đứng tên vợ chồng bị can Trịnh Văn Quyết.

Số tiền hơn 482 tỉ đồng còn lại tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán.

Xem nhanh 12h: Điều tra quân nhân giúp sức Trịnh Văn Quyết

Cơ quan tố tụng khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC, thời điểm vụ án bị khởi tố T.N

Rút tiền mặt cả ngàn tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã làm rõ đường đi của số tiền hơn 3.600 tỉ đồng, được xác định do bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư, liên quan đến Công ty CP Xây dựng Faros.

Trong đó, sau khi bán cổ phiếu ROS và rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng, các bị can nộp hơn 181 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn FLC gần 76 tỉ đồng, Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỉ đồng, Công ty Địa ốc Star 3,5 tỉ đồng, Công ty Ion Complex 1,4 tỉ đồng, Công ty FLC Land 200 triệu đồng).

Các bị can còn nộp 436,4 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương 196,57 tỉ đồng, Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỉ đồng; Lê Thị Ngọc Diệp 19,8 tỉ đồng; Trịnh Văn Quyết 5 tỉ đồng…).

Đồng thời, nộp hơn 380 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán.

Ngoài ra, các bị can còn rút tiền mặt hơn 44,8 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân.

Số tiền còn lại hơn 2.578 tỉ đồng được rút tiền mặt, cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD).

Số tiền trên được sử dụng để nộp vào Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết để đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.