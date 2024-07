Lừa đảo tiền tỉ để đầu tư tiền ảo

Ngày 16.7, Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Như Nguyên (24 tuổi, ngụ xã Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý vụ lừa đảo.



Trước đó, lúc 22 giờ ngày 12.7, anh Nguyễn Hoàng Quốc (27 tuổi, ngụ 65 Nguyễn Nhược Pháp, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đến Công an P.Hòa Minh trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 22.6, Nguyên gọi điện thoại mời Quốc góp vốn mua đèn chiếu sáng để cung cấp cho một đơn hàng lắp đặt công trình.

Nguyên nói thiếu tiền mua hàng và thỏa thuận nếu Quốc góp vốn thì sẽ nhận được chia lợi nhuận 20%. Trường hợp xấu nhất, nếu thua lỗ thì Nguyên sẽ bồi thường 100% tiền vốn cho Quốc.

Nguyên bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Quốc tin tưởng và chuyển khoản 759,5 triệu đồng cho Nguyên, sau đó được Nguyên trả lãi 152 triệu đồng.

Ngày 25.6, Quốc được Nguyên tiếp tục mời góp vốn đơn hàng mới với số tiền 2,149 tỉ đồng nhưng sau đó không thấy Nguyên trả gốc và lãi. Quốc nhiều lần đòi nợ nhưng Nguyên trốn tránh.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Minh mời Nguyên làm việc, kết quả Nguyên thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tiền của Quốc để đầu tư tiền ảo. Toàn bộ khoản tiền nhận từ Quốc, Nguyên đã đầu tư thua lỗ và không còn khả năng khắc phục.

Nguyên không dùng tiền góp vốn để mua đèn chiếu sáng, không cung cấp cho công trình như hứa hẹn; chỉ dùng một phần tiền nhận từ Quốc để trả gốc và lãi cho Quốc. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đã thụ lý, mở rộng điều tra vụ việc.