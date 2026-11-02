Lừa đảo việc làm phức tạp, Đoàn, Hội phải giúp sinh viên

Ngày 2.11, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học thủ đô năm học 2025 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, cho biết năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng những biến động nhanh chóng, khó lường của tình hình kinh tế - xã hội đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác Đoàn, Hội khối trường học.

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khối trường học thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Bước vào năm học 2026 - 2027, trước những yêu cầu mới đặt ra, anh Hưng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội khối trường học và các cấp bộ Đoàn phụ trách khối trường học tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó cần chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, lực lượng trẻ đặc biệt là sinh viên dễ bị ảnh hưởng, vì vậy cần đặc biệt chú ý về công tác giáo dục tư tưởng cho sinh viên. "Ở đâu có đoàn viên, sinh viên thì phải có tổ chức Đoàn, Hội ở đó", anh Hưng đề nghị.

T.Ư Đoàn trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: PHAN LINH

Đặc biệt anh Hưng cũng nhấn mạnh, tổ chức Đoàn, Hội khối trường học cần đồng hành, hỗ trợ việc làm và bảo vệ thanh niên, sinh viên trong bối cảnh mới hiện nay.

Theo anh Hưng, trước thực trạng lừa đảo việc làm phức tạp, tổ chức Đoàn - Hội phải đóng vai trò là cầu nối uy tín giữa sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chủ động tổ chức các ngày hội việc làm chất lượng, giới thiệu thành công việc làm hoặc các suất thực tập cho thanh niên, sinh viên.

Đồng thời, tổ chức Đoàn - Hội các cấp phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để thanh niên, sinh viên nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi ứng tuyền, nhận việc.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2025 - 2026 đã được biểu dương, khen thưởng của T.Ư Đoàn; T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Thành đoàn Hà Nội; Hội Sinh viên TP.Hà Nội.

T.Ư Đoàn đã khen thưởng cho 48 tập thể, 51 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trực thuộc xã, phường năm học 2025 - 2026 và 40 tập thể, 60 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thuộc khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2025 - 2026.