Thành đoàn Hà Nội kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội



Sáng 30.10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự Hội đồng Đội thành phố.

Tham dự hội nghị có anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Đào Đức Việt tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội ẢNH: BTC

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Hội đồng Đội thành phố. Theo đó, hội nghị nhất trí chủ trương để anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Hội nghị đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo, ủy viên Hội đồng Đội thành phố, bao gồm: kiện toàn anh Dương Minh Đức, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố.

Kiện toàn bổ sung anh Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Chánh văn phòng Hội đồng Đội thành phố, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố.

Kiện toàn anh Nguyễn Vũ Thành, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Phó chánh văn phòng Hội đồng Đội thành phố, tham gia Ủy viên Hội đồng Đội thành phố.

Anh Hoàng Thái Nam (thứ 2 từ phải sang) và thường trực Thành đoàn Hà Nội tặng hoa cảm ơn anh Đào Đức Việt đã hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: BTC

Công tác bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch cũng như Hội đồng Đội thành phố. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, anh Nguyễn Tiến Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội thành phố và quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tiến Hưng đề nghị công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực, đi vào thực chất, tránh hình thức, để thiếu nhi thủ đô được thụ hưởng tối đa các giá trị bổ ích. Đồng thời, chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chúc mừng 2 nhân sự mới được kiện toàn giữ các chức danh của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội ẢNH: BTC

Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước", Hội đồng Đội thành phố cần tích cực đồng hành cùng Hội đồng Đội các tỉnh, thành và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Dương Minh Đức bày tỏ nhận thức sâu sắc về trọng trách được giao đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô.

Thay mặt các nhân sự vừa được kiện toàn, anh Dương Minh Đức khẳng định quyết tâm trên cương vị mới sẽ luôn nêu cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nỗ lực tiếp nối những thành quả đã đạt được nhằm đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô ngày càng phát triển.