    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Thành đoàn Hà Nội kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội

    Vũ Thơ
    Vũ Thơ
    Anh Dương Minh Đức, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, được kiện toàn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, thay cho anh Đào Đức Việt.


    Sáng 30.10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự Hội đồng Đội thành phố.

    Tham dự hội nghị có anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành uỷ viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

    Thành đoàn Hà Nội kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội - Ảnh 1.

    Anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Đào Đức Việt tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

    ẢNH: BTC

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Hội đồng Đội thành phố. Theo đó, hội nghị nhất trí chủ trương để anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII.

    Hội nghị đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo, ủy viên Hội đồng Đội thành phố, bao gồm: kiện toàn anh Dương Minh Đức, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố.

    Kiện toàn bổ sung anh Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Chánh văn phòng Hội đồng Đội thành phố, giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Đội thành phố.

    Kiện toàn anh Nguyễn Vũ Thành, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Phó chánh văn phòng Hội đồng Đội thành phố, tham gia Ủy viên Hội đồng Đội thành phố.

    Thành đoàn Hà Nội kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội - Ảnh 2.

    Anh Hoàng Thái Nam (thứ 2 từ phải sang) và thường trực Thành đoàn Hà Nội tặng hoa cảm ơn anh Đào Đức Việt đã hoàn thành nhiệm vụ

    ẢNH: BTC

    Công tác bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực

    Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch cũng như Hội đồng Đội thành phố. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, anh Nguyễn Tiến Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội thành phố và quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

    Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tiến Hưng đề nghị công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực, đi vào thực chất, tránh hình thức, để thiếu nhi thủ đô được thụ hưởng tối đa các giá trị bổ ích. Đồng thời, chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

    Thành đoàn Hà Nội kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội - Ảnh 3.

    Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chúc mừng 2 nhân sự mới được kiện toàn giữ các chức danh của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

    ẢNH: BTC

    Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước", Hội đồng Đội thành phố cần tích cực đồng hành cùng Hội đồng Đội các tỉnh, thành và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Dương Minh Đức bày tỏ nhận thức sâu sắc về trọng trách được giao đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô. 

    Thay mặt các nhân sự vừa được kiện toàn, anh Dương Minh Đức khẳng định quyết tâm trên cương vị mới sẽ luôn nêu cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nỗ lực tiếp nối những thành quả đã đạt được nhằm đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô ngày càng phát triển.

    Tin liên quan

    Hội đồng Đội T.Ư tiếp sức ước mơ cho hơn 2.000 thiếu nhi Sơn La

    Hội đồng Đội T.Ư tiếp sức ước mơ cho hơn 2.000 thiếu nhi Sơn La

    Ngày hội 'Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm' tại Sơn La mang đến không gian vui chơi, rèn luyện, tiếp sức ước mơ của tổ chức Đội đối với thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

    Mọi hoạt động của Hội đồng Đội hướng đến câu hỏi 'trẻ em được gì?'

    Hội đồng Đội phải trả lời được một câu hỏi lớn

    Khám phá thêm chủ đề

    Hội đồng Đội anh Đào Đức Việt anh Dương Minh Đức nhân sự Thành Đoàn Hà Nội

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận