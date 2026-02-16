Luân chuyển cán bộ thuế trước bạ nhà đất, vàng bạc trước ngày 28.2

Theo Cục Thuế, qua công tác quản lý, hiện nay bộ phận trước bạ nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những điểm nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế. Đồng thời, tập trung rà soát, triển khai ngay việc sắp xếp nhân sự, kết hợp điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Cục Thuế yêu cầu đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, thuế tỉnh, thành phố rà soát, triển khai ngay việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, phân công lại nhiệm vụ đối với toàn bộ công chức đang công tác tại bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc sang các lĩnh vực, bộ phận khác (trừ các trường hợp mới được bố trí, sắp xếp tại bộ phận từ ngày 1.7.2025 đến nay; đồng thời, trong thời gian công tác vừa qua không có khuyết điểm, vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo, phản ảnh, không phát hiện có dấu hiệu rủi ro, nguy cơ phát sinh tiêu cực, hiện vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ). Nguồn công chức bố trí tại các bộ phận nêu trên để thay thế các công chức được bố trí sang bộ phận khác ưu tiên lựa chọn các trường hợp có năng lực chuyên môn; phẩm chất đạo đức tốt; khả năng sử dụng công nghệ, khai thác ứng dụng; đáp ứng ngay được yêu cầu khi nhận nhiệm vụ.

Đối với công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận nêu trên, qua rà soát nếu đã có thời gian phụ trách bộ phận trên dài hơn quy định; hoặc phát sinh khuyết điểm, vi phạm, tố cáo, phản ảnh trong phụ trách bộ phận thì xem xét chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bố trí, sắp xếp nhân sự phụ trách và công chức bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc tại đơn vị theo quy định, thẩm quyền và các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế nêu trên. Việc triển khai hoàn thành trước ngày 28.2. Song song với đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp cần cần thường xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp người nộp thuế và công chức vi phạm theo quy định.