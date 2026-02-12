Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thuế TP.HCM lưu ý thời hạn nộp thuế thời điểm tết

Thanh Xuân
12/02/2026 15:10 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa đưa ra thông tin đến người nộp thuế chú ý thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế phát sinh kỳ thuế tháng 1 chậm nhất là ngày 23.2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Thuế TP. HCM vừa có thông báo về thời hạn nộp thuế tháng 2.2026 đối với các khoản thuế kê khai và nộp theo tháng gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

Thuế TP.HCM lưu ý thời hạn nộp thuế thời điểm tết- Ảnh 1.

Người nộp thuế lưu ý thời hạn kê khai, nộp thuế trong tháng 2

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thời hạn nộp thuế, trường hợp người nộp thuế kê khai theo tháng thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 80/2021 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Thuế TP.HCM cho hay lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài từ ngày 14.2 đến hết ngày 22.2 nên thời hạn nộp sẽ là ngày 23.2. Người nộp thuế có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế TP.HCM Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ môi trường Khai thuế
