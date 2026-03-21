'Luật sư bóng ma' đạt rating kỷ lục, Yoo Yeon Seok phá vỡ hình tượng tổng tài

Theo số liệu từ Nielsen Korea, ngay từ tập 2, phim có sự tham gia của Yoo Yeon Seok đã đạt mức 8,7% trên toàn quốc và 9,2% tại khu vực Seoul, con số ấn tượng trong khung giờ cuối tuần. Thành tích này giúp bộ phim nhanh chóng vươn lên dẫn đầu rating, vượt qua nhiều đối thủ cùng thời điểm.

Chosun Ilbo nhận định Luật sư bóng ma là “quân bài chiến lược” mới của đài SBS trong năm 2026. Đặc biệt, yếu tố giúp bộ phim tạo được sức hút lớn chính là sự kết hợp giữa thể loại pháp lý quen thuộc với màu sắc giả tưởng, tâm linh.

Luật sư bóng ma đang thống trị màn ảnh Hàn tháng 3

Khác với những bộ phim courtroom drama truyền thống, Phantom Lawyer mở ra một thế giới nơi luật sư không chỉ tranh luận bằng chứng trước tòa mà còn “đối thoại” với linh hồn, những nhân chứng đặc biệt không thể xuất hiện trong đời thực. Chính cách tiếp cận này đã mang đến làn gió mới, khiến bộ phim được truyền thông quốc tế như Soompi đánh giá là “một thử nghiệm táo bạo nhưng hiệu quả”.

Trung tâm của thành công này là màn thể hiện của Yoo Yeon Seok trong vai luật sư Shin Yi Rang. Vốn quen thuộc với hình ảnh ấm áp, nhẹ nhàng qua các tác phẩm trước, nam diễn viên lần này khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện một nhân vật có phần “lập dị”, hài hước nhưng cũng đầy chiều sâu.

Yoo Yeon Seok lột xác với vai luật sư 'dị biệt'

Theo OSEN, Yoo Yeon Seok đã “phá vỡ hoàn toàn hình tượng trước đây”, mang đến một màu sắc diễn xuất mới mẻ. Trong khi đó, Chosun Ilbo nhận xét anh “cân bằng tốt giữa yếu tố giải trí và cảm xúc, giúp nhân vật trở nên sống động và thuyết phục”.

Nhân vật Shin Yi Rang là một luật sư trẻ vô tình mở văn phòng tại căn nhà từng thuộc về thầy pháp, từ đó có khả năng nhìn thấy linh hồn. Những “thân chủ” của anh không chỉ là người sống mà còn là những linh hồn mang theo oan khuất chưa được giải tỏa. Thông qua mỗi vụ án, bộ phim không chỉ khai thác yếu tố bí ẩn mà còn chạm đến những câu chuyện nhân văn về công lý và sự đồng cảm.

Màn "lột xác" của Yoo Yeon Seok cũng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất

Đồng hành cùng Yoo Yeon Seok là Esom trong vai nữ luật sư Han Na Hyeon, nhân vật hoàn toàn trái ngược: lạnh lùng, lý trí và đặt chiến thắng lên hàng đầu. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên nhiều tình huống kịch tính, đồng thời mở ra hành trình thay đổi trong nhận thức của cả hai.

Theo đánh giá từ Soompi, “phản ứng hóa học” giữa Yoo Yeon Seok và Esom là một trong những yếu tố giữ chân khán giả. Không đi theo mô típ tình cảm quen thuộc, mối quan hệ của họ phát triển từ xung đột đến thấu hiểu, mang lại cảm giác chân thực và mới mẻ.

Bên cạnh đó, hệ thống nhân vật phụ, đặc biệt là các “linh hồn” xuất hiện trong từng vụ án, cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Mỗi câu chuyện đều mang màu sắc riêng, từ bi kịch gia đình đến những bất công xã hội, giúp bộ phim duy trì chiều sâu nội dung.

Giới phê bình Hàn Quốc nhận định, thành công của Luật sư bóng ma không chỉ nằm ở con số rating mà còn ở việc mở rộng biên độ sáng tạo cho dòng phim pháp lý. Khán giả Việt có thể xem Phantom Lawyer trên FPT Play song song cùng màn ảnh Hàn.