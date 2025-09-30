Luật thuế mới có hiệu lực từ ngày mai 1.10, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Theo ngành thuế, có một số nội dung mới các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý tại luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Doanh thu từ 3 tỉ trở xuống áp dụng thuế suất 15%

Luật bổ sung quy định về thuế suất đối với doanh nghiệp thuộc nhóm có quy mô nhỏ, siêu nhỏ như sau: thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng.

Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Quy định doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 15% và 17% là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề.

Quy định thuế suất 15% và 17% không áp dụng đối với doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã bổ sung nhiều ngành nghề vào diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 điều 20 của luật Đầu tư; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng ưu đãi, luật sửa đổi, bổ sung quy định việc áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Bổ sung quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm đối với dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nhưng không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Một số trường hợp miễn, giảm thuế khác được đề cập trong luật là: bổ sung quy định về việc giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bổ sung quy định về việc áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Bổ sung nhiều khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Đáng chú ý, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 bổ sung nhiều khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể gồm: khoản chi thực tế cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo quy định của luật Các tổ chức tín dụng; một số khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ theo quy định của Chính phủ.

Một số khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, đồng thời phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chi phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính nhằm trung hòa carbon và net zero, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; một số khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ.

Luật cũng nêu rõ, Chính phủ quy định một số trường hợp đặc thù không phải đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ở chiều ngược lại, về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 sửa đổi quy định, không tính vào chi phí được trừ phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng vượt mức theo quy định của bộ luật Dân sự.

Quy định rõ phần thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí được trừ không bao gồm phần thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đầu vào có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa được khấu trừ hết nhưng không thuộc trường hợp hoàn thuế; số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đã được tính vào chi phí được trừ thì không được khấu trừ với số thuế giá trị gia tăng đầu ra…