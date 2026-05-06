Lực bán tăng, vàng SJC giảm ngược chiều thế giới

Thanh Xuân
06/05/2026 11:45 GMT+7

Sau khi tăng mạnh vào đầu ngày 6.5, các công ty kinh doanh điều chỉnh giá vàng miếng SJC trượt giảm, ngược chiều tăng của kim loại quý thế giới.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC sau khi tăng giá vàng miếng SJC 2,5 triệu đồng mỗi lượng vào đầu ngày đã thực hiện giảm giá 2 lần với tổng mức giảm 1,5 triệu đồng, mua vào còn 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào còn 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Ngược lại, ACB tiếp tục tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu ngày, Công ty SJC mua vào còn 162,5 triệu đồng, bán ra 165,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng, mua vào 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Doji giảm 1,5 triệu đồng, mua vào 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng, nâng tổng mức tăng lên 90 USD/ounce, lên 4.649 USD/ounce. Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngưng chiến dịch dẫn tàu thuyền rời eo biển Hormuz để chờ những diễn biến của tiến trình đàm phán đạt thỏa thuận với Iran đã khiến vàng thế giới tăng mạnh.

Sự lệch pha của giá vàng trong nước, theo giải thích từ phía Công ty SJC, đến từ lực bán vàng trên thị trường cao hơn so với mua vào, dẫn đến giá được điều chỉnh giảm. Sự đảo chiều này của vàng trong nước cũng khiến chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước được rút ngắn lại còn 18 triệu đồng/lượng thay vì trên 20 triệu đồng/lượng như trước đó.

Giá bạc trong nước ngày 6.5 tăng trở lại. Công ty Sacombank - SBJ tăng mỗi ký bạc gần 1,5 triệu đồng, mua vào lên 75,84 triệu đồng, bán ra 78,24 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng/kg, mua vào lên 76,48 triệu đồng, bán ra 78,85 triệu đồng… Giá bạc tăng 3,3% so với ngày trước đó, nâng tổng mức tăng trong một tháng qua lên 4,2%. Giá bạc thế giới đã tăng thêm 4,2% trong ngày, thêm 3 USD/ounce, lên 75,7 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 6.5.2026: Tăng vọt 2,5 triệu đồng/lượng

Sau đà giảm sâu, nhà đầu tư gom hàng khiến giá vàng thế giới tăng vọt. Kim loại quý trong nước cũng nhanh chóng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng đầu ngày.

