Lực lượng an ninh tỏa khắp sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cao điểm đầu tiên

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp cao điểm lễ năm nay, trung bình một ngày sân bay này khai thác 750 chuyến bay, tăng khoảng 12% so với lịch bay hiện tại (670 chuyến bay/ngày).

Trong đó, số chuyến bay quốc nội chiếm ưu thế với 450 chuyến, bay quốc tế cũng "bám sát" với 300 chuyến/ngày. Dự kiến 3 ngày cao điểm nhất là hôm nay (24.4), 29.4 (cao điểm quốc nội đi) và ngày 3.5 (cao điểm quốc nội đến) khi số chuyến bay khai thác có thể đạt tới 770 chuyến. Tổng số khách trung bình trong 3 ngày trên cũng đạt khoảng 125.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 14% so với lượng khách hiện tại (110.000 khách/ngày).

Với số lượng chuyến bay và hành khách tăng cao, Cảng Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Cùng với đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ 29.4 (thứ tư) đến hết 4.5 (thứ hai). Đoàn thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã ra quân hỗ trợ hành khách trong khung giờ từ 5 - 10 giờ trong 6 ngày liên tiếp (từ 28.4 - 3.5).

Hiện nay, Cảng Tân Sơn Nhất đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí lại và lắp đặt bảng đầu cọc nhận biết line Boarding Bio tại gate nhà ga T3, mang lại sự tiện lợi tối đa cho hành khách.

Để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không, đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ, đại diện Cảng Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không.

Những ngày cao điểm, hành khách nên chủ động lên sân bay sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Các hãng hàng không và cảng cũng khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in. Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh.

Năm nay, hành khách được khuyến khích trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại các Cảng hàng không. Đồng thời, hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách...