Lực lượng cứu hộ VN tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân động đất ở Venezuela

Đến thời điểm trên, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa được 54 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Cùng ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Tại khu vực Playa Grande, anh Oscar Fernandez, người dân địa phương, đã cảm ơn từng cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập.

Đáng chú ý, sáng 3.7 (giờ địa phương), lực lượng quân đội Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian, tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm.

Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3.7 (giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân; khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau hơn nửa ngày, đến rạng sáng 4.7 (giờ địa phương), lực lượng quân đội đã tiếp cận được vị trí nghi vấn. Từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Cũng trong ngày 3.7, đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tìm kiếm cứu nạn tại tâm thảm họa ở Venezuela. Tại đây, đoàn đã thực hiện thành công nhiệm vụ mà lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế trước đó từng đánh dấu là "bất khả thi".

Khu vực được cho là "bất khả thi" là hiện trường một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Sau khi khảo sát, lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế đã đưa ra kết luận "còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng không nên giải cứu".

Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này.

Chó nghiệp vụ Xu Kip trong lần thực hiện nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG VŨ

Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, cho biết thời điểm hiện tại, đoàn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, đã 2 lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn khiến công tác tìm kiếm nhiều lần phải gián đoạn.

Tối 3.7 (theo giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất.

Bộ Thông tin Venezuela ngày 4.7 thông báo số người chết do 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp vào tối 24.6 đã tăng lên 2.954. Ngoài ra, số người bị thương tăng lên 16.592 và số người mất nhà cửa là 16.309, theo Reuters. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra bất kỳ ước tính nào về số người mất tích, nhưng LHQ ước tính có tới 50.000 người vẫn chưa được tìm thấy sau 2 trận động đất.

Các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có một số đội của Mỹ và vài đội Nam Mỹ, đang bắt đầu hoàn tất các hoạt động cứu hộ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 4.7 đã trao huy chương cho các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả chó nghiệp vụ của họ. Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương.

Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn đang cố gắng tìm kiếm thi thể người thân yêu của họ trong đống đổ nát. Thời gian cứu hộ quan trọng trong các thảm họa như động đất thường kết thúc sau 72 giờ, nhưng có 1 người đã được cứu sống sau 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Venezuela.