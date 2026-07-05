Người con Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam tìm thấy mẹ trong đống đổ nát

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, ngày 4.7 (giờ địa phương), đoàn tiếp tục được tổ chức thành các mũi, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela), đưa ra được 9 thi thể nạn nhân.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Đến thời điểm này, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa được 54 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Trong ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Tại khu vực Playa Grande, anh Oscar Fernandez, người dân địa phương, đã cảm ơn từng cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập. Chiến sĩ Việt Nam cũng đã dành cái ôm động viên, chia sẻ nỗi mất mát với anh Oscar Fernandez.

Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập ẢNH: HOÀNG VŨ

Đáng chú ý, sáng 3.7 (giờ địa phương), lực lượng quân đội Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian, tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm.

Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3.7 (giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân; khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Việt Nam tiếp cận khu vực nghi có sự sống ẢNH: HOÀNG VŨ

Sau hơn nửa ngày, đến rạng sáng 4.7 (giờ địa phương), lực lượng quân đội đã tiếp cận được vị trí nghi vấn. Từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Mặc dù không thể mang lại phép màu, bộ đội Việt Nam đã mang đến điều quý giá không kém, đó là sự tận tâm, là tình người không biên giới, là chỗ dựa tin cậy cho những người bạn đang trong cơn hoạn nạn.

Thực hiện thành công nhiệm vụ bất khả thi tại chung cư đổ nát 8 tầng

Cũng trong ngày 3.7, đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tìm kiếm cứu nạn tại tâm thảm họa ở Venezuela. Tại đây, đoàn đã thực hiện thành công nhiệm vụ mà lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế trước đó từng đánh dấu là "bất khả thi".

Khu vực đoàn Việt Nam đưa thành công thi thể nạn nhân trong đống đổ ra ngoài ẢNH: N.L

Khu vực được cho là "bất khả thi" là hiện trường một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Sau khi khảo sát, lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế đã đưa ra kết luận "còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng không nên giải cứu".

Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này.

Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng Khoa Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, cho biết, thời điểm hiện tại, đoàn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, đã 2 lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn khiến công tác tìm kiếm nhiều lần phải gián đoạn.

Theo trung tá Cần, một trong những khó khăn khác là công tác trao đổi thông tin với người dân và các đội cứu nạn bản địa. Do chia nhiều mũi công tác và cán bộ phiên dịch chỉ có 2 người, nên các chiến sĩ đã phải áp dụng nhiều phương pháp khắc phục.