Lực lượng thân chính phủ Yemen rút lui, Houthi siết chặt kiểm soát eo biển

Eo biển Bab el-Mandeb kết nối biển Đỏ với vịnh Aden, là tuyến đường vận tải huyết mạch giữa châu Á và châu Âu thông qua kênh đào Suez của Ai Cập. Tầm quan trọng của tuyến hàng hải này càng trở nên rõ rệt khi lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran. Việc rút quân này có thể mang lại cho lực lượng Houthi thêm lợi thế trong việc gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thương mại, đồng thời gây khó khăn hơn cho các quốc gia sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh trong việc tiếp cận các tuyến đường xuất khẩu trọng yếu.

Theo đài RT, Lực lượng Vũ trang miền Nam – đồng minh của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận – hôm 15.11 thông báo đang rút quân để tăng cường phòng thủ xung quanh Aden, thành phố cảng phía nam Yemen, nơi đặt trụ sở của chính phủ.

Thông báo này đánh dấu sự kết thúc rõ rệt của chiến dịch phản công kéo dài sáu tuần do chính phủ thực hiện nhằm đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi cửa ngõ biển Đỏ, qua đó bảo đảm an ninh cho một tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch.

Theo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, các cuộc giao tranh đang đe dọa trại tị nạn Kharaz tại tỉnh Lahj – nơi cư trú của khoảng 9.600 người tị nạn.

Lực lượng Houthi tiếp quản khu vực từ Dhubab đến Bab el-Mandeb sau khi các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn rút khỏi đây ẢNH: REUTERS

Tình hình nhân đạo cũng xấu đi đáng kể tại thành phố lớn thứ ba của Yemen là Taiz. Tại đây, xung đột đã chặn các tuyến đường khiến người dân không thể rời đi mà hàng cứu trợ cũng không thể chuyển tới. Thành phố Taiz hiện là nơi trú ẩn của khoảng 150.000 người di tản trong làn sóng leo thang xung đột mới nhất.

Từ năm 2014, lực lượng Houthi – một phong trào vũ trang theo Hồi giáo dòng Shiite, nhận được sự hỗ trợ từ Iran – đã kiểm soát phần lớn miền bắc và miền tây Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Đến năm 2015, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến nhằm ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận.

Giao tranh phần lớn đã lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022, nhưng bùng phát trở lại vào tháng 7.2026 sau khi các lực lượng chính phủ Yemen tấn công sân bay quốc tế Sanaa nhằm ngăn chặn một máy bay Iran chở phái đoàn Houthi hạ cánh. Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út đứng sau vụ tấn công.

Vào tháng 9, phe nổi dậy đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha cùng một số hòn đảo trên biển Đỏ, bao gồm Perim, Zuqar và quần đảo Hanish. Các lực lượng chính phủ sau đó đã giành lại được một số vị trí ven biển trước khi thông báo rút quân vào Chủ nhật. Lực lượng Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.

Hôm 15.11, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào Riyadh, cùng 3 máy bay không người lái trên không phận các khu vực Mecca và Medina. Trước đó, lực lượng Houthi từng phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Mecca, một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo.