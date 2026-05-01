Lục Tiểu Linh Đồng nói gì về nhận định 'chỉ sống nhờ vai Tôn Ngộ Không'?

Hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật, tên tuổi của Lục Tiểu Linh Đồng gắn liền với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký (bản 1986). Theo China News, phim không chỉ gây tiếng vang ở Trung Quốc mà còn phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, đến nay đã được chiếu hơn 4.000 lần ở trong lẫn ngoài nước, trở thành một tác phẩm kinh điển khó vượt qua.

Hình tượng Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện cũng trở thành biểu tượng màn ảnh trong lòng hàng triệu triệu khán giả. Sau tác phẩm kinh điển này, ông từng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau song độ nổi tiếng lẫn sức ảnh hưởng không tài nào sánh được với hình tượng "Tề Thiên Đại Thánh". Trong cuộc trò chuyện được China News đăng tải mới đây, diễn viên 67 tuổi không phủ nhận điều này, ngược lại ông nói rằng mình có lẽ là diễn viên hạnh phúc nhất Trung Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới.

Lục Tiểu Linh Đồng tự hào: "Nhiều khi đặt chân đến một nơi nào đó, tôi hỏi khán giả rằng có ai chưa từng xem phiên bản Tây du ký của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất mà tôi tham gia diễn xuất không? Gần như không có ai giơ tay. Một diễn viên có thể đạt đến mức độ như vậy thật là hạnh phúc".

Nghệ sĩ U.70 cũng cho biết phiên bản Tôn Ngộ Không này được công chúng công nhận không phải vì cá nhân ông giỏi đến mức nào mà nhờ nền tảng hầu hí và nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. "Chúng tôi thường nói rằng, với tư cách là một diễn viên, khi đóng cùng một nhân vật, bạn phải làm được những điều người khác không làm được, làm tốt hơn người khác, làm khéo léo hơn người khác, làm xuất sắc hơn người khác và làm điều gì đó hoàn toàn khác biệt so với người khác", ông chia sẻ. Diễn viên cho rằng điều khó nhất chính là đạt đến "cảnh giới hóa thân".

Lục Tiểu Linh Đồng cũng cho rằng Tây du ký bản 1986 được làm tốt nhờ nỗ lực chung của toàn bộ ê-kíp hàng nghìn người. Thời điểm đó, thù lao của đạo diễn Dương Khiết lẫn dàn diễn viên, nhân viên sản xuất đều rất thấp. "Tôi quay 25 tập phim trong 6 năm, cát sê chưa đến 2.000 tệ nhưng lại vô cùng mãn nguyện", nam diễn viên nhắc lại.

Về việc Tây du ký (1986) duy trì sức hút suốt 40 năm qua, Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng nguyên nhân nằm ở việc nắm bắt được cốt lõi của văn hóa trên thống. "Từ cốt truyện, nhân vật đến việc chuyển thể kịch bản, đạo diễn Dương Khiết tuân theo phương châm: trung thành với nguyên tác, thận trọng khi đổi mới". Quan niệm chuyển thể này thể hiện rõ trong nội dung phim. Theo lời nam diễn viên chính, phiên bản Tây du ký này không hoàn toàn sao chép nguyên tác. Ông cho biết phim đã lược bỏ những chi tiết không phù hợp với trẻ em, đồng thời diễn giải tinh tế hơn những đoạn tương đối đơn giản trong tiểu thuyết gốc.

Một ví dụ điển hình là tập ở Nữ nhi quốc, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết đạo diễn Dương Khiết đã tự viết lời bài thoại và thêm nhiều phân đoạn thiên về diễn xuất nội tâm. Dù có đổi mới, nhưng chính tập này lại trở thành một kinh điển được khán giả chấp nhận rộng rãi. Nói cách khác, chuyển thể phim ảnh cần có chừng mực - logic nhưng vẫn tạo được bất ngờ. Chính vì vậy, qua sự chọn lọc của nhiều thế hệ khán giả, sau nhiều năm nhìn lại, Tây du ký bản (1986) vẫn là một tác phẩm kinh điển, không hề lỗi thời.

Lục Tiểu Linh Đồng (tên thật: Chương Kim Lai) sinh năm 1959 tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong gia đình có 4 đời theo truyền thống biểu diễn hầu hí (kịch khỉ), gắn với vai Tôn Ngộ Không. Sau Tây du ký bản CCTV, nghệ sĩ còn đóng nhiều bộ phim khác nhau: Lần theo dấu vết 309, 1939, Nghĩa hải phong vân, Liên thành quyết, Bảy nàng tiên... nhưng không vượt qua cái bóng của tác phẩm năm xưa.

Ở tuổi U.70, Lục Tiểu Linh Đồng tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, giải trí, chú trọng các dự án tôn vinh văn hóa, nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, đặt nhiều tâm huyết trong việc tôn vinh "văn hóa Tây Du Ký", "tinh thần Tây Du Ký", quảng bá nghệ thuật hầu hí. Ông kết hôn với nghệ sĩ Vu Hồng năm 1988, chung sống hạnh phúc đến nay. Hai người có một con gái là Chương Đồng Đồng (sinh năm 1990).