Lùi thời hạn tắt sóng 2G sang tháng 10

Ngày 13.9, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) quyết định lùi thời hạn tắt sóng 2G muộn hơn 1 tháng (từ ngày 16.9 nay thành 15.10.2024) để đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian cần thiết, giúp doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Sau thời gian trên, nếu không có thay đổi, nhà mạng tiếp tục triển khai kế hoạch dừng cung cấp dịch vụ 2G cho thuê bao di động, trừ trường hợp tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK hoặc thiết bị M2M (Machine-to-Machine).

Từ nhiều tháng qua, bộ, ngành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như các cơ quan truyền thông đã thực hiện nhiều hoạt động để thúc đẩy người dân chuyển đổi từ điện thoại chỉ sử dụng 2G (2G Only) sang thiết bị hỗ trợ các công nghệ mạng mới hơn như 3G, 4G, 5G. Theo Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), tính đến ngày 8.9.2024, số thuê bao 2G Only của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu, giảm hơn 5,3 triệu so với một tháng trước đó.

Lịch tắt sóng 2G được điều chỉnh lại để phù hợp với tình hình thực tế sau khi nhiều tỉnh miền Bắc hứng chịu đợt thiên tai do bão Yagi gây ra ẢNH: CTV

"Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT-TT, nghiêm túc của các doanh nghiệp di động, để thực hiện kế hoạch dừng công nghệ 2G", lãnh đạo Cục chia sẻ

Các thuê bao 2G còn lại hiện nay chủ yếu là nhóm khách hàng yếu thế, tức những người dùng có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại khu vực khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, miền núi. Trong đợt càn quét của bão Yagi tại miền Bắc, quá trình thông tin liên lạc càng trở nên khó khăn hơn khi không ít thuê bao thực tế nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai.

Ngoài ra, việc chuyển đổi một lượng lớn thuê bao 2G sang 4G trong thời gian ngắn cũng khiến thị trường bị thiếu hụt nguồn cung điện thoại 4G về ngắn hạn, dự báo lên tới hàng triệu thiết bị. Hàng hóa khan hiếm dẫn đến việc người dân khó tìm mua, trong khi một số người kinh doanh nhỏ lẻ tranh thủ đẩy giá hàng lên cao để kiếm lợi nhuận.

Theo đại diện một hệ thống bán lẻ di động, tính đến cuối tháng 8, lượng máy điện thoại cơ bản hỗ trợ 4G để phục vụ nhu cầu chuyển đổi thiết bị của người dân trước thời điểm tắt sóng 2G ban đầu (16.9) là "chưa đủ". Dự kiến trong tháng 9 này lượng hàng sẽ về nhiều hơn, tới lúc đó mới kịp đáp ứng được thị trường.