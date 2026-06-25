Lùm xùm giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió ở Quy Nhơn

Thời gian gần đây, nhiều du khách khi đến tham quan Khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phản ánh việc giá vé vào cổng tăng từ 22.000 đồng lên 40.000 đồng/lượt.

Khu du lịch Eo Gió là danh thắng thiên nhiên nổi tiếng tại Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, Khu du lịch Eo Gió do Công ty CP Tập đoàn FLC quản lý, khai thác. Đến năm 2022, khu du lịch được bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh giao UBND TP.Quy Nhơn (cũ) tiếp nhận, quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động du lịch tại Eo Gió; đồng thời tạm thu giá vé tham quan ở mức 22.000 đồng/lượt khách.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Eo Gió được giao cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý và tổ chức các hoạt động phục vụ du khách.

Ngày 1.6, Công ty CP địa ốc Star Hà Nội trúng đấu giá quyền khai thác, quản lý Khu du lịch Eo Gió. Sau khi tiếp nhận, doanh nghiệp thông báo điều chỉnh giá vé tham quan từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt kể từ ngày 15.6.

Việc tăng giá vé đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người dân và du khách cho rằng mức giá mới chưa tương xứng với hiện trạng hạ tầng, tiện ích và chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch này.

Sáng 25.6, đơn vị quản lý Eo Gió vẫn áp dụng mức vé 40.000 đồng/lượt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, sau khi tiếp nhận quản lý, doanh nghiệp có triển khai một số hạng mục chỉnh trang cảnh quan nhưng mức độ đầu tư chưa đáng kể. Ngay sau khi doanh nghiệp thông báo tăng giá vé, địa phương cùng Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đã làm việc, đề nghị tiếp tục áp dụng mức giá 22.000 đồng/lượt.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho rằng, việc tăng giá vé khi hạ tầng, tiện ích và chất lượng dịch vụ chưa được đầu tư tương xứng có thể gây tâm lý không đồng thuận trong người dân, doanh nghiệp du lịch và du khách, đồng thời ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của điểm đến.

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp giữ nguyên mức giá vé hiện hành.

Sở Tài chính thông tin, tại buổi làm việc ngày 19.6 với các cơ quan liên quan, đại diện Công ty CP địa ốc Star Hà Nội đã thống nhất dừng việc tăng giá và tiếp tục áp dụng mức vé 22.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào sáng 25.6, tại khu vực bán vé vẫn đặt bảng thông báo chương trình "Ưu đãi đặc biệt", giảm 20% giá vé tham quan từ ngày 22.6 đến 4.7.2026. Mức giá được niêm yết sau khi giảm là 40.000 đồng/lượt.

Khi du khách và hướng dẫn viên các đoàn tham quan thắc mắc, nhân viên quầy vé cho biết mức 40.000 đồng/lượt hiện nay là giá đã được giảm 20%.

Sở Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh giá vé phải được công khai, lấy ý kiến địa phương và tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện. Tăng giá trong bối cảnh hạ tầng và dịch vụ tại Eo Gió chưa được đầu tư tương xứng là nguyên nhân dẫn đến phản ứng từ người dân và du khách.

Trước những phản ánh của dư luận, Sở Tài chính cho hay sẽ tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.